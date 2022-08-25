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撿到手機幫送警局！失主急call「噴1句話」他氣炸：好人真難當

▲▼手機浸水。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO撿到手機。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果在路上撿到別人的遺失物，很多熱心民眾都會送去警局或派出所。不過，近日就有一名網友發文表示，日前他撿到手機並要送去警局時，正巧接到失主電話，而對方態度就讓他很火大，「這年頭好人不好當！」貼文曝光後，也引發底下網友熱議。

這名網友在臉書社團「匿名2公社」上發文表示，之前他撿到別人的手機後，就熱心的送往警察局，而在路途中，失主便打電話過來。本以為會是感謝幫忙，豈料電話接通後，失主卻接連亂罵，還說原PO是「小偷唷！」

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原PO當下耐著性子解釋，告訴失主自己正在前往警局的路上。不過實際上，他則不禁直呼，「當下真的很想把手機摔爆！」只是因為擔心後續會有什麼麻煩事，所以即便不太開心，還是把手機交給警方了，「這年頭好人不好當！」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「為什麼自己手機丟了，還好意思大小聲？還有人就謝天謝地了」、「沒腦的失主，小偷會接電話嗎」、「小偷還會接電話？失主腦筋不好使」、「給他罵爽的嗎？自己不小心還來罵人」。也有網友無奈，「所以很多人選擇不撿！假裝沒看到」、「現在真的好人不能做啦」。

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