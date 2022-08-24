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社會 社會焦點 保障人權

盜刷信用卡買短毛貓　愛貓女又涉盜個資冒名住6間旅館

▲▼趙姓女子因毒品案遭判刑11年半，逃亡期間還上網買信用卡號盜刷變現。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲趙姓女子盜刷信用卡買英國短毛貓，另外還冒名入住旅館遭起訴詐欺等罪。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

因毒品案被通緝的趙姓女子，曾用買來的信用卡上網盜刷，花27萬購買5隻英國短毛貓，日前已遭起訴，檢察官另案調查發現，趙女另外涉嫌盜用買來的個資，在3個月內，在台北市登記入住了6間旅館，詐騙住宿費8萬多元，另外還上汽車百貨買了3萬多元商品，台北地檢署24日再依詐欺等罪起訴趙女。

2021年2月到5月間，台北市慕居行旅、玫瑰精品旅館、入境行旅、城市商旅等業者發現，有住宿旅客提供信用卡已被停用或註銷，無法收取房費，紛紛控告登記入住者涉嫌詐欺，但檢察官調查，被告的1名陳姓男子早因毒品等案件入監服刑中，不可能外出住房，全案另有蹊蹺，另案追查發現趙女涉嫌重大。

據了解，30多歲的趙女因為毒品案件被通緝，曾上網購買大批信用卡號，在網路上透過第三方支付購買虛擬票券，拿來轉賣或直接持票券消費，甚至豪擲27萬元，購買5隻英國短毛貓，因為金額太大，引起第三方支付廠商以及警方注意，因此被警方掌握行蹤逮人後，已由檢察官依法起訴。

而這次冒用身分入住旅宿案，因檢察官交叉比對住房資訊以及卡片，查出趙女疑似透過網路、周遭親友，取得多人身分證字號、信用卡、電話等個資，隨機排列組合創造出假身分後，以公司要招待客戶等藉口，用假身分向旅宿業者訂房，受害業者不疑有他，讓趙女和友人入住消費後，向銀行請款，才發現信用卡已經被停用或註銷。

檢察官查出趙女涉嫌在3個月內，詐騙8間旅宿業者約8萬元，另外還上汽車百貨網站，盜刷信用卡買了3萬多元的除臭劑等商品，因此依詐欺罪將趙女起訴，至於一開始被冒名訂房的8人，日前已獲得不起訴處分。

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