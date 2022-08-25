再推《改變的勇氣》二部曲　侯友宜PO「3分鐘片」：畫面會說話

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜昨晚臉書貼出「改變的勇氣二部曲」，引發熱議，稍早侯臉書上也貼出影片，影片中看到新北板橋湳仔溝及蘆洲鴨母港溝改變。侯友宜表示，《改變的勇氣》二部曲，帶大家看到翻轉的決心，改變從來都不只是口號，而是身體力行，市府團隊一條心，展現出改變的勇氣，一一翻轉了新北河川的面貌，畫面會說話，讓我們一起看下去。

侯友宜臉書PO出3分多鐘的影片，影片提到上提到板橋湳仔溝及蘆洲鴨母港溝的改變。侯友宜說，「有誰願意與黑水為鄰？又有誰願意接受當微風吹過時，飄來的是陣陣惡臭？」，昔日人稱新北黑龍江的板橋湳仔溝及蘆洲鴨母港溝，民生與工廠廢水任意排放溝渠，水質髒污、水色混濁且惡臭沖天。原以三面光混凝土作為排洪功能且毫無生機的中和藤寮坑溝以及五泰大窠坑溪，過去的情況也不遑多讓，但這不該是她們應有的面貌。

▲侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）

侯友宜認為，這些河川的面貌該是當陽光普照時，波光粼粼，微風拂過時，枝葉扶疏，映入眼簾的是如鏡面的河川，生態多樣性與環境融合共存。

侯友宜表示，《改變的勇氣》二部曲，帶大家看到新北如何展現翻轉的決心，如何讓新北市一一告別又髒又臭的新北黑龍江，解決超過30年的都市沉痾。改變從來都不只是口號，而是身體力行，這個過程不容易，但我們終於成功翻轉！現在擁有清澈的親水環境、也找回了河川自然的生命力，蝴蝶翠鳥飛舞，穿梭其中，我家門前有小河，有美麗的溪流。

侯友宜強調，市府團隊一條心，展現出改變的勇氣 ，一一翻轉了新北河川的面貌，畫面會說話，讓我們一起看下去。

