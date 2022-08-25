蔣萬安推育兒政策！黃珊珊：發錢非唯一方式　拋「3、4歲童免學費」

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安25日提出育兒生養政策，透過「催生」、「助養」、「好住」三大政見，大幅提高對0至6歲嬰幼的經費補助。對此，台北市副市長黃珊珊表示，其實不是只有發錢可以解決問題，目前正在跟教育局討論，未來10年如何將台北市義務教育往下扎根，包括5歲義務教育、3或4歲納入免學費等，比單純發錢更重要。

黃珊珊25日上午出席教育局雙語教學專長證明書說明會，會前接受媒體訪問。被問到蔣萬安推出的幼兒政策，除了生育獎勵金翻倍外，還要推2成社宅給年輕爸媽是否可行？黃珊珊先是回應，自己還沒看到內容，看到內容後再來評估。

黃珊珊提及，北市府當然希望讓年輕人在北市生養孩子，發錢是一種方法，但不是唯一方法，「財政紀律還是非常重要。」北市府要提供更好的環境，若師資品質等人員投入不夠，並非只有發錢可以解決問題，還是希望提供給父母沒有後顧之憂的環境。

黃珊珊強調，他們要加強學校的環境，正在跟教育局討論，未來10年如何將台北市義務教育往下扎根，包括5歲納義務教育、3或4歲甚至納入免學費，重點是要投資在學校、托育師資上，比單純發錢來的更重要。