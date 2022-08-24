東森購物網「中秋月購圓」　消費抽Uber乘車金

▲東森購物網即日起至8/31推出「中秋月購圓」活動。（圖／東森購物提供）

消費中心／台北報導

中秋節即將到來，同時電商也迎來下半年99購物節大檔，東森購物網即日起至8/31（三）推出「中秋月購圓」活動， 美食、餐券、生鮮商品消費累積滿3,000元抽Uber 80元乘車金，限1,500份，單筆消費滿1,888元再抽Uber 30～60元抵用券、東森幣最高88枚及88元折價券；指定7-11超取登記送中杯冰燕麥拿鐵，24家銀行刷卡最高可享回饋12%，7/15～9/15 使用台灣Pay支付，單筆消費滿1,500元再回饋150元東森提貨券。

中秋節將至，東森購物網表示，今年因疫情趨緩，民眾逐漸恢復常態生活，送禮需求及中秋烤肉帶動電商平台流量與業績皆有成長，8月份截至目前業績成長約20%，而越接近中秋節，業績成長會更明顯，可望再提升20～30%；中秋熱賣商品以瓦斯爐、瓦斯烤爐、電烤盤等最多，推估因近年環保意識提升，加上天氣炎熱、疫情尚未完全解除關係，室內烤肉方式成為熱門選擇，尤其大型電烤盤、移動式瓦斯爐賣最好，十分適合全家人、朋友聚會多人一起燒烤。

東森購物網也推薦熱賣月餅，人氣排隊伴手禮「台北佳德」原味鳳梨酥禮盒，2盒入原價1,299元，特價799元；同樣是人氣名店的「小潘蛋糕坊」鳳凰酥禮盒2盒組，特價789元；若要來點不一樣的，推薦哈根達斯的兩款聯名冰淇淋月餅，與羅浮宮博物館聯名的勝利凱獻冰淇淋月餅禮盒，以絕世典藏藝術為題，特價1,280元，另一款與迪士尼聯名的童享皮克斯系列冰淇淋月餅，中秋期間限定，買再送專屬Disney帆布袋，特價1,680元，中秋自用送禮的首選。

▲哈根達斯推出與羅浮宮博物館、迪士尼聯名的兩款月餅。（圖／東森購物提供）