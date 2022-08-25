北捷26年票價沒漲！營運成本吃不消　籲各界務實面對

▲臺北捷運營運成本日漸高漲更甚公車業者 呼籲各界應務實面對捷運票價調漲議題 確保捷運系統安全、品質、服務不變 以利捷運公司永續經營。（圖／臺北捷運公司提供）

生活中心／綜合報導

臺北市公車票價長年維持15元，運價調整方案已送「雙北運價、票價價差分攤比例協調委員會」討論，雖相關數字還須送到臺北市議會審議，暫時無法確定最終價格，但運價調整已是箭在弦上。

臺北捷運公司對此深有同感，自營運以來票價26年未調漲，面臨電價、租金、工資及維修物料等物價日漸高漲，今年更將面對漲幅高達15%的電價及大幅通貨膨脹壓力，營運成本及財務負擔更甚於公車業者。雖然北捷致力發展商業極大化咬牙苦撐，但仍追趕不上因疫情影響客運收入減少、高額租金及成本持續上揚等大環境不利因素。

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臺北捷運依市府核定「大眾捷運系統運價率計算公式」，111年基本運價率為3.49元/人公里，考量電價調漲後及受疫情影響運量情形，基本運價率增為3.55元/人公里。惟配合市府推動綠運輸政策，實際運價率僅2.92元/人公里，以110年為例，北捷已自行吸收差額約14億元。北捷呼籲各界，應正視捷運票價調漲議題，若短期內無法調整票價，應有彈性租金繳交機制等配套措施，以兼顧系統安全、品質、服務及公司永續經營。

▲北捷票價26年未調漲，面臨電價、租金、工資及維修物料等物價日漸高漲，咬牙苦撐。（圖／臺北捷運公司提供）

北捷表示，媒體報導近期JR東日本、東京地鐵Metro宣布將於明年調漲車資，以因應成本壓力；而去年，德國鐵路公司火車票價平均調漲1.9%、曼谷捷運BTS也調漲車資費率等，顯見各軌道業者票價調整已成為國際共同面對的課題。

檢視北捷成本結構租金支出高達30%，受疫情衝擊，近2年財務雪上加霜，感謝臺北市政府分別於109年、110年提供減租15億及44.85億元，減輕財政負擔。以去(110)年為例，經市府同意減租後，北捷仍繳納租金12.15億元，是捷運同業中唯一有能力繳交系統財產租金與自償性經費的資優生。

此外，過去配合市府政策提供8折票價電子票證優惠、常客優惠、轉乘優惠、公共運輸定期票自行吸收金額及歷年重大災害對廠商紓困等社會責任貢獻，累積高達747.68億元，財務壓力相當沉重。為維持捷運永續經營，北捷自90年起開始繳納重置租金，至111年7月底為止，累計繳入重置基金專戶租金已高達628.22億元，另繳交自償性經費計64.61億元。

另依「111-115年臺北都會區大眾捷運系統財產租賃契約書」，111年至115年，北捷仍須繳納固定租金共計259.8億元，平均每年約51.96億元，在疫情的影響下，已不可能如數繳納。考量重置基金專戶目前實際支用比例僅31.05%，餘額約433.17億元，已足以支應近期系統重置需求。

▲各國軌道票價都在漲，北捷票價調整已成為國際共同面對的課題。（圖／臺北捷運公司提供）

北捷表示，目前固定高額租金繳交方式，遇到重大不可抗力因素(如疫情)，導致營運受影響時，較不具彈性，因此須檢討合理租金繳交機制，改由盈餘提撥合理比例作為租金，如此方能在不調漲票價前提下，取得成本與營運平衡，確保公司永續經營。

26年票價不調漲，還要撐幾年？北捷也再次呼籲各界，不只公車業者有財務壓力，捷運系統除經營成本高昂、獲利不易外，更有重置經費及自償經費負擔，應務實面對票價調漲，北捷基於大眾運輸政策使命，仍將持續發展附屬事業，追求商業極大化，增加收益挹注本業，並積極推動開源節流，以確保公司永續經營。