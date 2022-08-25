　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北捷26年票價沒漲！營運成本吃不消　籲各界務實面對

▲北捷票價26年凍漲。（圖／台北捷運公司提供）

▲臺北捷運營運成本日漸高漲更甚公車業者 呼籲各界應務實面對捷運票價調漲議題 確保捷運系統安全、品質、服務不變 以利捷運公司永續經營。（圖／臺北捷運公司提供）　

生活中心／綜合報導

臺北市公車票價長年維持15元，運價調整方案已送「雙北運價、票價價差分攤比例協調委員會」討論，雖相關數字還須送到臺北市議會審議，暫時無法確定最終價格，但運價調整已是箭在弦上。

臺北捷運公司對此深有同感，自營運以來票價26年未調漲，面臨電價、租金、工資及維修物料等物價日漸高漲，今年更將面對漲幅高達15%的電價及大幅通貨膨脹壓力，營運成本及財務負擔更甚於公車業者。雖然北捷致力發展商業極大化咬牙苦撐，但仍追趕不上因疫情影響客運收入減少、高額租金及成本持續上揚等大環境不利因素。

[廣告]請繼續往下閱讀...

臺北捷運依市府核定「大眾捷運系統運價率計算公式」，111年基本運價率為3.49元/人公里，考量電價調漲後及受疫情影響運量情形，基本運價率增為3.55元/人公里。惟配合市府推動綠運輸政策，實際運價率僅2.92元/人公里，以110年為例，北捷已自行吸收差額約14億元。北捷呼籲各界，應正視捷運票價調漲議題，若短期內無法調整票價，應有彈性租金繳交機制等配套措施，以兼顧系統安全、品質、服務及公司永續經營。

▲北捷票價26年凍漲。（圖／台北捷運公司提供）

▲北捷票價26年未調漲，面臨電價、租金、工資及維修物料等物價日漸高漲，咬牙苦撐。（圖／臺北捷運公司提供）

北捷表示，媒體報導近期JR東日本、東京地鐵Metro宣布將於明年調漲車資，以因應成本壓力；而去年，德國鐵路公司火車票價平均調漲1.9%、曼谷捷運BTS也調漲車資費率等，顯見各軌道業者票價調整已成為國際共同面對的課題。

檢視北捷成本結構租金支出高達30%，受疫情衝擊，近2年財務雪上加霜，感謝臺北市政府分別於109年、110年提供減租15億及44.85億元，減輕財政負擔。以去(110)年為例，經市府同意減租後，北捷仍繳納租金12.15億元，是捷運同業中唯一有能力繳交系統財產租金與自償性經費的資優生。

此外，過去配合市府政策提供8折票價電子票證優惠、常客優惠、轉乘優惠、公共運輸定期票自行吸收金額及歷年重大災害對廠商紓困等社會責任貢獻，累積高達747.68億元，財務壓力相當沉重。為維持捷運永續經營，北捷自90年起開始繳納重置租金，至111年7月底為止，累計繳入重置基金專戶租金已高達628.22億元，另繳交自償性經費計64.61億元。

另依「111-115年臺北都會區大眾捷運系統財產租賃契約書」，111年至115年，北捷仍須繳納固定租金共計259.8億元，平均每年約51.96億元，在疫情的影響下，已不可能如數繳納。考量重置基金專戶目前實際支用比例僅31.05%，餘額約433.17億元，已足以支應近期系統重置需求。

▲北捷票價26年凍漲。（圖／台北捷運公司提供）

▲各國軌道票價都在漲，北捷票價調整已成為國際共同面對的課題。（圖／臺北捷運公司提供）

北捷表示，目前固定高額租金繳交方式，遇到重大不可抗力因素(如疫情)，導致營運受影響時，較不具彈性，因此須檢討合理租金繳交機制，改由盈餘提撥合理比例作為租金，如此方能在不調漲票價前提下，取得成本與營運平衡，確保公司永續經營。

26年票價不調漲，還要撐幾年？北捷也再次呼籲各界，不只公車業者有財務壓力，捷運系統除經營成本高昂、獲利不易外，更有重置經費及自償經費負擔，應務實面對票價調漲，北捷基於大眾運輸政策使命，仍將持續發展附屬事業，追求商業極大化，增加收益挹注本業，並積極推動開源節流，以確保公司永續經營。

►秒變型男！GIBBON休閒西裝2000元有找　CP值爆高

ET快訊
快訊／雪隧「2車追撞」休旅車頭尾全爛！　後方紫爆
遭指地下縣長！　林姿妙女兒「公開信」曝光
只示範一次！帥警靠手電筒「制伏拿刀歹徒」　8千人驚呆：實用
殉職雙警留下年邁公嬤和父母　2捐款專戶公布
余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」！　懵懂1句話惹淚崩
快訊／涂明誠姊哭罵廢死「滾去十八層地獄」！怒吼典獄長：欺上瞞
霸氣吼蘆洲屁孩「趴下」！　甜美女警比基尼照辣翻

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北捷26年票價沒漲！營運成本吃不消　籲各界務實面對

姓林排第2　高雄「這姓氏」多爆！有人秒笑了：同事就好幾個

颱風不來將破紀錄！上次「登陸」已是3年前　網哭：忘了放假滋味

快訊／下週單日病例恐破3萬！中秋連假疫情狀況　指揮中心14:00說明

只示範一次！帥警只靠手電筒「抵抗拿刀歹徒」　8千人驚呆：很實用

國道石頭彈破後車玻璃遭索賠1萬　駕駛傻眼：誰能完美躲開？

搭虎航吃《小小廚神》冠軍料理！2道餐點出爐　10／30後航班都能訂

BA.5高峰在9月中下旬？　李秉穎3字淡定回應：我不太緊張

駕訓班花1萬6！他慘被教練放生　網點1關鍵：「這3個月」別報名

打開中華大學官網！林智堅名列「傑出校友」　他一看笑了

艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱

王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

黃國倫淚「還給欠艾成的10分」　曝他遺願：以為來得及實現...

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

第一視角重返殺警案現場　滿地酒瓶...地上仍有血漬

逆向被按喇叭暴怒！　惱羞男抽鐵棍飆國罵

余苑綺小孩懵懂問：媽媽睡哪裡？　余祥銓不捨「真的很想念二姊...」

北捷26年票價沒漲！營運成本吃不消　籲各界務實面對

姓林排第2　高雄「這姓氏」多爆！有人秒笑了：同事就好幾個

颱風不來將破紀錄！上次「登陸」已是3年前　網哭：忘了放假滋味

快訊／下週單日病例恐破3萬！中秋連假疫情狀況　指揮中心14:00說明

只示範一次！帥警只靠手電筒「抵抗拿刀歹徒」　8千人驚呆：很實用

國道石頭彈破後車玻璃遭索賠1萬　駕駛傻眼：誰能完美躲開？

搭虎航吃《小小廚神》冠軍料理！2道餐點出爐　10／30後航班都能訂

BA.5高峰在9月中下旬？　李秉穎3字淡定回應：我不太緊張

駕訓班花1萬6！他慘被教練放生　網點1關鍵：「這3個月」別報名

打開中華大學官網！林智堅名列「傑出校友」　他一看笑了

艾成墜樓社區今辦法會！12名法師現場合力壓煞　儀式將殺雞宰鴨

夏立言會面張志軍　侯友宜：維護區域穩定是人民優先目標

46秒山東艦南海實戰演訓畫面曝光　新入列055型「延安艦」首同框

南部最大蛇頭曝！騙200人赴柬在台8人蛇落網　6人各付60萬贖身

iPhone 14九月登場！盤點爆料十大亮點　規格、價錢全都有

快訊／雪隧北上23K「2車追撞」　休旅車頭尾全爛！後方紫爆擁塞

陳時中來請益　林瑞圖點名柯文哲「牽手完下毒手」

蔣萬安推育兒政策！黃珊珊：發錢非唯一方式　拋「3、4歲童免學費」

民進黨團：中國宣布軍演嚴重打臉夏立言　請朱立倫捍衛台灣人尊嚴

桃園最新露營車！開天窗躺著看星星、贈火烤兩吃　一人最低免3千

凃明誠頸動脈遭割濺血仍奮勇搏鬥 家屬看行車紀錄器淚崩

生活熱門新聞

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

中共無人機「拍金門2兵站崗照」曝　看傻表情超清晰

打LINE電話「會先傳訊息問？」　網喊1舉動巨雷

妹子求路人看她跳叮噹舞　阿伯反應讓5千人笑翻

鐵飯碗來了！中華郵政要招1397人　「起薪38K~53K」

這4對生肖情侶「很難繼續走下去」！

廖老大認了「甘蔗青茶臭酸的」　巡20間分店傻眼

逢九必凶？他39歲「無心1句話」竟成真

閨蜜謊稱「抽中柬埔寨機票」揪她旅遊！慘淪豬仔陪睡

台灣很渴　降雨量12年次低背後代價

丟石頭畫面曝！金門2兵硬起來「驅離中共無人機」

外送土砲之神！　6大DIY讓他驚呆

中部以北午後炸雷雨　東北風週末到！北台灣轉涼

更多熱門

相關新聞

家事移工薪資「齊頭調漲」惹雇主協會怒轟　秀血淋淋實例求同理心

家事移工薪資「齊頭調漲」惹雇主協會怒轟　秀血淋淋實例求同理心

勞動部就業安定基金管理會日前通過家事移工調薪方案，月薪從1.7萬元調至2萬元，此舉讓台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會（雇主協會）大感不滿，並在臉書專頁上發文怒轟，這種未先評估不同情況，就直接齊頭式的「調薪」政策，不僅無濟於事，更引發無數仲介、外勞開始漫天喊價。

SOGO忠孝館超市改裝拚9億營收　捷運4號出口開通迎百萬人流 

SOGO忠孝館超市改裝拚9億營收　捷運4號出口開通迎百萬人流 

北捷系統可靠　國際間名列前茅

北捷系統可靠　國際間名列前茅

快訊／北捷文湖線異常　吸管卡車門

快訊／北捷文湖線異常　吸管卡車門

快訊／照片曝光！　北捷大直站列車傳焦味疏散150人

快訊／照片曝光！　北捷大直站列車傳焦味疏散150人

關鍵字：

台北捷運票價調漲

讀者迴響

熱門新聞

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

林智堅碩士被雙殺　維基學歷多3字

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

中共無人機「拍金門2兵站崗照」曝　看傻表情超清晰

艾成墜樓社區辦「壓煞法會」！　王瞳和婆婆一原因不到場

欠債情侶到「柬埔寨拼一把」不想返台：回來後什麼都沒有了

7歲妹搭飛天鞦韆　升空「小腿」噴飛

36歲男出國5天　確診猴痘、新冠+愛滋

星宇航空神祕新股東曝光　2大咖掏上億元入股

打LINE電話「會先傳訊息問？」　網喊1舉動巨雷

心碎送不出的喜帖曝光！王瞳艾成「一家三口」惹噴淚

妹子求路人看她跳叮噹舞　阿伯反應讓5千人笑翻

男離家半個月　樓頂魚池曬出小魚乾

20多歲「台灣小白」到柬埔寨呆問1句話　他想到就笑

鐵飯碗來了！中華郵政要招1397人　「起薪38K~53K」

更多

最夯影音

更多
艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱

艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱
王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面