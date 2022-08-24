秋節15.3萬旅次鬆口氣！明年起提高津貼　台鐵工會取消3節日不出勤

▲台鐵企業工會取消中秋國慶和選舉日不加班行動。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

中秋3天連假將至，台鐵已賣15.3萬張車票，台鐵工會爭取員工加薪發起中秋等節日不出勤停駛，交通部和行政院釋出善意，明年(112)年1月1日提高安全獎金、關鍵人才加薪留任，台鐵企業工會今(8/24)上午召開臨時理監事會議，通過決議中秋、國慶和選舉日取消不加班行動，台鐵中秋停駛危機確定解除。

台鐵公司化子法協商因員工留才加薪、職福金等勞資無共識，足足卡關一個多月，台鐵日前發起中秋、國慶和選舉日不加班不出勤，更進入罷工調解程序，中秋節預期有超過9成9駕駛將配合工會行動依法休假，台鐵面臨停駛危機。

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由於交通部和行政院釋出善意，雙方針對提高關鍵留才津貼、安全獎金達成共識，台鐵企業工會今召開臨時理監事會，通過中秋、國慶和選舉日等取消不加班行動，將照常出勤。

台鐵企業工會今表示，鐵路工會爭取有果，行政院與交通部釋出善意，相關措施112年1月1日起實施，有關推動國定假日不加班活動，於行政院與交通部所釋出之善意後，今日工會理事會討論，決議國定假日將配合交通部疏運計劃。

工會表示，繼日前資方提升台鐵低薪不足3萬措施後，近日再釋出4大條件，包括第一，建立攸關行車運轉和安全的人員運輸安全津貼，112年1/1起實施；第二，現行台鐵福利精進措施(子女教育、生育、結婚、喪葬等補助)，公司化後繼續執行，並由交通部支應。

第三，台鐵公司化後，遇行政院軍公教調薪案時，持續同步同額調整；第四，目前16項子法協商以及未來任何勞資協商議題，絕對充份尊重工會意見。

台灣鐵路工會表示，為員工薪資福利制度，持續爭取及維護，確保未來台鐵公司化後永續經營，保障員工職涯發展。為維持相關勞資議題談判之力道，工會依法罷工法定程序仍持續進行，希望備而不用，也望行政院與交通部能信守承諾依約履行。

台鐵企業工會理事長陳世杰表示，針對交通部訴求，同仁接受度還好，也有反對意見，經過大家論述，最後同意取消未來中秋、國慶日、選舉日等國定假日依法不加班動作。

陳世杰指出，在勞資達成共識前，針對調解不成的事項已送勞工單位，後續罷工調解事項和程序仍持續當中，當然希望可以調解成功，希望備而不用。

交通部長王國材表示，很高興台鐵勞資雙方達成協議，除確保國定假日服務安定外，也兼顧照顧台鐵同仁。期待後續子法的討論，以安全、營運為共同目標，勞資理性討論，共同打造大家夢想的台鐵公司。

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