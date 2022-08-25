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國防院籲金門設「防空氣球」　國防部：明年有裝備反制中共無人機

記者鄒鎮宇／綜合報導

金門站哨崗近日遭中國無人機侵擾，2名官兵對無人機丟石頭驅離。國防部24日深夜表示，明年將獲裝遙控無人機防禦系統建案作業，優先配置於外島防區運用。此外，國防安全研究院學者兼所長蘇紫雲建議，離島防區可設置「防空氣球」反制。

國防部24日深夜表示，綜合考量敵情威脅等因素，各外離島對侵擾之無人機應變處置，以「一點生變、連鎖反應、全面制變」為原則，完成辨識、應處及通報。國防部將於明（112）年獲裝無人機防禦系統後，優先配賦外島防區運用，以應對灰色地帶威脅。

國防部指出，國軍各防區依「目獲無人機應變處置作為指導」，除以音響或信號彈示警、回報，同時由戰備兵力就戰術位置，配合警戒兵力實施搜索。防區主官得視威脅程度，提升戰備等級。

國防部進一步說明，對於民用型無人機之侵擾，國軍已完成遙控無人機防禦系統建案作業，預於112年獲裝後，優先配賦外島防區運用。各級官兵將續依「不升高衝突、不引發爭端」原則實施戒備，並運用科技裝備適度採取反制措施，以維營區整體安全。

▲▼國防安全研究院學者蘇紫雲。（組圖／POP撞新聞、翻攝國防安全研究院）

▲國防安全研究院學者兼所長蘇紫雲。（組圖／POP撞新聞、翻攝國防安全研究院）

對此，國防安全研究院學者蘇紫雲建議，中共無人機侵擾外島防區恐成為常態事件，因此建議在不同高度部屬「防空氣球」，可干擾低空飛行氣，再配合無人機干擾槍即可。

蘇紫雲指出，防空氣球有韌性，內部以氮氣填充，依地形用不同長度的鋼索繫留，可避免干擾槍等主動防禦而升高緊張的情勢。

另外，前桃園市議員王浩宇也提出建議，「目前國軍對於空拍機的態度就是警戒而已，其實處理並沒有不妥當的地方，不過我認為既然中共如此挑釁，未來有必要利用訊號干擾設施讓空拍機直接墜毀。這個設備台灣不是沒有，應該立即添購。」

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