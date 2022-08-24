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「全支付」9／1正式上線！PX Pay升級送50點 　消費滿百福利點３倍送

▲▼ 「全支付」9／1正式上線！PX Pay升級送50點 　消費滿百福利點３倍送 。（圖／品牌）

▲由全聯百分之百投資的專營電子支付機構「全支付」宣布，全支付將於9月1日正式上線。（圖／全聯提供，下同）

消費中心／綜合報導

根據資策會（MIC）公布的《2021年行動支付消費者調查》顯示，近幾年受疫情影響，台灣消費者支付習慣逐漸改變，首選行動支付的偏好度明顯提升，從2020年37%成長至50%，相較於兩三年前，行動支付不再只是年輕人的工具，全聯於2019年推出行動支付工具「PX Pay」，至今累積800多萬會員，在婆媽族群間打響知名度，促使行動支付使用的年齡層更加寬廣，今PX Pay的服務即將更升級，由全聯百分之百投資的專營電子支付機構「全支付」宣布，全支付將於9月1日正式上線，全支付的上線宣告將帶領「PX Pay」800多萬會員跨通路支付，範圍涵蓋連鎖餐飲、百貨、遊樂園、手搖飲、電影院、交通、商圈、夜市…等，全台超過百大品牌，如:王品集團、全國電子、台灣大車隊、環球購物中心、屈臣氏、秀泰影城、路易莎咖啡、錢櫃、義大世界、嘟嘟房…等，首波10萬個支付據點皆可全支付，預計首年可達300萬下載量。

▲▼ 「全支付」9／1正式上線！PX Pay升級送50點 　消費滿百福利點３倍送 。（圖／品牌）

▲全聯董事長林敏雄、全支付董事長林弘斌、全支付總經理游金榮一起與合作銀行合影。

全支付合作通路（持續擴大上線中）

▲▼ 「全支付」9／1正式上線！PX Pay升級送50點 　消費滿百福利點３倍送 。（圖／品牌）

跨領域發展，多元應用，全力打造全民的支付！
即日起開放「全支付」APP下載或可透過全聯PX Pay，即可完成註冊或升級成為全支付會員，全支付總經理游金榮表示，全支付的發展是以「服務」為出發，支付為核心，整合會員、點數、合作商家與銀行，致力打造一個多元開放式科技平台；因此，全支付發展的未來不是競爭，而是多方串連與互惠，橫跨多種領域。全支付提供各項繳費服務，包括台北市政府各項智慧繳費及公共事業費用如水費、停車費、電費、交通費、學雜費及各項規費繳納將陸續上線；為擴大生活支付場景並推動政府無現金社會政策，積極參與各縣市政府停車繳費、油品事業項目標案，北、中、南大型醫療院的即查繳服務現已在規劃中；針對金融理財商品服務，如信貸、基金投資等，也持續與各大銀行洽談中；不僅如此，發展跨境支付及提供企業金流等服務都在短期規劃與布局視野。

▲▼ 「全支付」9／1正式上線！PX Pay升級送50點 　消費滿百福利點３倍送 。（圖／品牌）

▲即日起開放「全支付」APP下載或可透過全聯PX Pay，即可完成註冊或升級成為全支付會員。

PX Pay APP內立即升級享服務，點數運用更靈活
 全支付上線後，將接續PX Pay提供全聯場域的金流支付服務，只需要嗶一聲，一次完成支付、累點、發票歸戶（手機條碼載具），且採用嵌入式(SDK)串接技術與PX Pay結合，換句話說PX Pay現有800多萬會員，無需額外下載全支付APP，透過PX Pay APP首頁「全支付入口」通過實名認證並連結銀行帳戶，服務立即升級，可跨通路支付，並享有更多元的支付方式，不僅可選擇信用卡付款，同時也將開放直連銀行帳戶付款，以及全聯門市現金儲值至全支付帳戶付款。
此外，福利點也將由封閉式的點數循環生態，展開更開放性的靈活運用，透過全支付的點數（下稱「全點」）兌換活動，福利點10點可兌換全點1點，全點1點等於1元，對於PX Pay用戶來說，既可使用福利點作為買菜金折抵，更可以升級全支付在數百個合作品牌，10萬個支付據點折抵使用，買得開心又省錢！為鼓勵PX Pay會員升級全支付，更推出了點數加碼送的優惠活動。

▲▼ 「全支付」9／1正式上線！PX Pay升級送50點 　消費滿百福利點３倍送 。（圖／品牌）

▲為鼓勵PX Pay會員升級全支付，更推出了點數加碼送的優惠活動，自即日起至今年底。

「全生活支付」到「全民的支付」
「全支付」將全力打造多元且無遠弗屆的數位支付科技平台，加速普惠金融的發展，全支付不僅要成為「全生活支付」，更誓志成為台灣「全民的支付」。

PX Pay升級全支付獨家優惠活動：
活動一，2022/8/24~2022/12/31，PX Pay升級全支付送50點全點：PX Pay會員透過PX Pay APP首頁上的「全支付入口」進入升級流程，並註冊完成成為全支付會員，即可享回饋。
活動二，2022/9/1~2022/12/31，消費滿百福利點三倍送：在全聯使用全支付付款，消費滿百元即可享福利點數三倍送，買越多賺越多。

全支付上線優惠

▲▼ 「全支付」9／1正式上線！PX Pay升級送50點 　消費滿百福利點３倍送 。（圖／品牌）

連結指定銀行帳戶享回饋，消費滿額再加碼
 全支付首波上線13家銀行帳戶直連，包含：玉山銀行、富邦銀行、國泰世華、台新銀行、中華郵政、台灣銀行、第一銀行、華泰銀行、新光銀行、彰化銀行、土地銀行、將來銀行、凱基銀行，各銀也行紛紛祭出首次連結立即贈全支付點數(以下稱全點)回饋，最可高享200點回饋！指定銀行帳戶付款消費滿額再加碼活動，讓消費者輕鬆升級享受支付、提領、轉帳、繳費、儲值、收款等六大電子支付專屬功能；同時也可綁定國泰世華、玉山銀行、台新銀行、永豐銀行、聯邦銀行、第一銀行、華泰銀行、彰化銀行、凱基銀行等9家信用卡，結合消費回饋累積點數，荷包運用更自由，聰明消費掌握生活。

全通路回饋8%點數大放送！好友分享各得50點！
歡慶全支付上線強檔優惠，讓你超有感！除了與全聯PX Pay合作的優惠活動以外，更在9月推出「不限通路！首月消費享8%點數回饋」，每人每週享2次回饋，最高回饋88點，實體通路及線上通路合併計算，千載難逢好機會，限量回饋送完為止！

此外，即日起至年底前，只要下載全支付APP「邀請好友成功註冊全支付會員」，即可一起獲得全點50點，好友分享次數無上限！全支付專屬，趕緊揪好友一起領全點賺更多！

首次連結銀行帳戶，各合作銀行回饋

▲▼ 「全支付」9／1正式上線！PX Pay升級送50點 　消費滿百福利點３倍送 。（圖／品牌）

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