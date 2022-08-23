高苑科大新校長遭批違法　自救會提六大訴求要求儘速解散董事會

記者許敏溶／台北報導

高苑科技大學風波不斷，繼教育部在本月初同意高苑科大董事會解聘前校長趙必孝之後，董事會仍未依法捐資，高苑科大教職員今（23日）到教育部陳情，批評今年2月上任的新董事會，就是要取得並處分校產牟利，並提出「儘速辦理解任、停權董事會；代理校長應經核定程序」等六大訴求，呼籲教育部指派代理校長暫時綜理校務。

▲高苑科大自救會今天教育部陳情，提出儘速解任、停權董事會等6點訴求。（圖／記者許敏溶攝）

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高苑科大在5月遭踢爆菲律賓生黑工案，教育部也該校列為專案輔導學校，但境外生招生爭議，最後卻演變成校方和董事會間互槓，教育部在本月9日發文同意董事會解聘前校長趙必孝，但董事會卻未依法捐資，遭到教育部開罰最高50萬。

▲高苑科大負面新聞頻傳，董事會至今仍未依法捐資而遭教育部罰款。（圖／摘自高苑科大臉書）

不過，校方和董事會間的戰火雖然暫時劃下句點，但高苑科大董事會日前聘用空軍官校前校長張延廷為代理校長，卻引發高苑科大自救會不滿，今天下午到教育部陳情，並提出提出「儘速解任、停權董事會；不得片面令學校停招停辦；盡快解決學生生活措施；臨時董事會納入教職員生代表；代理校長應經核定程序；速查三件行政缺失，若無即時撤銷」六大訴求。

高苑科大自救會召集人、觀光事業管理系主任胡承楷指出，今年2月上任的新董事會，接任經營學校目的很明顯，就是取得校產後再處分校產來牟利，因此找各種理由不捐資，讓教育部將高苑科大列入專輔學校，同時積欠四個月薪資沒發放，連7-11便利超商等生活設施也停擺，最後連前校長趙必孝也被逼走。

▲高苑科大自救會今天到教育部陳情，提出6大訴求，包括儘速解任、停權董事會。（圖／記者許敏溶攝）

胡承楷也呼籲教部，以最快速度解散董事會，勿受政治力干擾，且不可再同意董事會已任何理由延後或分期捐資，同時盡快協助解決住宿生供餐等問題，也不得片面令學校停招停辦，而董事會未報教育部核定，就聘空軍官校前校長張延廷為代理校長，違反學校組織章程規定，該聘任案無效，並要求教育部指派代理校長暫時綜理校務，或經由校務會議推舉適當人選為代理校長。