首例！教部同意高苑科大董事會解聘校長　教團：亡羊補牢作法

▲教部同意高苑科大董事會解聘校長，創下高教首例。（圖／摘自高苑科大臉書）

記者許敏溶／台北報導

高苑科大在5月遭踢爆菲律賓生黑工案，教育部也該校列為專案輔導學校，而校長趙必孝因為涉及違反新南向專班招生規定重大缺失等問題，教育部查證屬實後，昨（9日）發文同意高苑科大董事會解聘趙必孝，也創下大學首例，而董事會也承諾校長解聘後，將繼續捐資，教育團體則認為，教育部作法是亡羊補牢，董事會對校長任命權部分，教育部可再檢討。

立委范雲在5月初踢爆高苑科大，新南向產學合作國際專班菲律賓學生淪為學工，教育部查出學生有超時工作狀況，教育部列為重大行政缺失，並確認高苑科大經由仲介辦理菲律賓學生招生，嚴重損及學生權益，納入私校獎補助扣減重要參據，從111學年度起禁止招收境外學生。

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此外，高苑科大在今年2月底改組董事會，教育部讓新董事會分期捐資，但3日14日到期時，董事會承諾的3千萬元沒到位，高苑科大因而被列專案輔導學校；教育部發文給高苑科大董事會，要求5月28日前設專戶並存入5000萬元，但因未入帳，教育部在6月10日發文裁罰董事長50萬元，後因未如期捐資，私校諮詢會會中建議解散高苑科大全體董事職務。

高苑科大與董事會之間持續傳出紛爭，據了解，董事會認為校長治校無方，將4.5億元治校基金虧空，更爆發菲律賓生黑工案，董事會於是多次向教育部要求解除趙必孝校長職務，教育部直到昨天同意，並要求董事會捐資，董事會宣稱，若校長卸任就捐資。

據了解，教育部昨天發給高苑科大公文，指趙必孝因為涉及違反新南向專班招生規定，以及停車場維護費短收等問題，同意解除趙必孝校長職務，同時得在6個月內選出新校長報教育部同意。

全國私校工會理事長尤榮輝分析指出，根據法令規定，解聘要經過教育部同意，教育部從來同意學校聘過大學校長，過去東海大學校長與董事會有所紛爭，教育部也從來沒這樣做過，這次同意高苑董事會解聘校長，創下高教首例。

尤榮輝認為，校長薪水是董事會出的，若校長跟董事會意見有所衝突，加上校長領導有問題，董事會應該有權解除校長職務，這次高苑科大因為校長跟董事會衝突，董事會不願捐資，導致高苑科大5到7月沒發薪水，這次教育部作法是亡羊補牢，但也顯示，對於校長解職權，教育部可以再檢討。