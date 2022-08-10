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台大學生向新校長候選人提22問題　「林智堅相關」不包括在內

▲▼台大學生向新校長提出22項問題。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大校長參選人治校理念說明會下週登場，台大學生今天公布向候選人提出的22項問題。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大校長候選人治校理念說明會將從下週一（15日）起登場，預計十月初將選出新任校長，台大學生會、研究生協會今（10日）公布22項聯合提問，涵蓋學生輔導、勞權、宿舍、校務發展等十類，預計8月底公布公告所有參選人回覆內容，9月14日邀請通過推薦資格的候選人出席座談會，讓全校同學都可有機會與未來校長對話，但不會特別針對學術倫理這個價值認可的問題進行提問。

台大校長遴選委員會在7月12日公布9位校長候選人名單，日前也公布候選人治校理念說明會時間，將從下週一（15日）起至18日及22日舉行，除第五場為1人參與，其餘4場各有2人參與，每位候選人可發表40分鐘治校理念說明，以及意見交流40分鐘，預計9月初進行校務會議推薦投票，10月8日前選出新校長。

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▲▼台大校長9參選人發表治校理念，8/15登場，預計10月初選出新校長。（圖／台大提供）

▲台大校長9名參選人從8/15開始舉行治校理念說明會，預計10月初選出新校長。（圖／台大提供）

由於目前學生代表在台大校長遴選委員會僅有一席，台大學生會、研究生協會為彌補遴選制度不足，今天召開記者會，公布將辦理台大校長遴選系列活動，透過聯合提問及座談會方式，讓台大學生與校長候選人直接互動，盼藉此使未來校長「認識學生」。

台大研究生協會會長許冠澤則指出，社會非常關心台大校長遴選，自己作為學生唯一代表，而台大有三萬多名學生，這對學生是不利，為促進校長候選人對學生面對面的機會，從6月開始籌備相關提問問題，經過兩個月討論，提出22個議題，問題涵蓋學生輔導、勞權、性別、宿舍、研究生、文化、空間、校務發展、永續等十大類，而應該沒任何一個學術界人士會說學倫不重要，因此不會特別去問這個價值的問題。

許冠澤進一步說明，這次對校長參選人聯合提問共有三層意義，首先是讓平常只是擔任教職的參選人們，能理解學生的需求與困境，其次是讓同學們知道參選人在不同議題的想法，最後則是檢視參選人對公共議題的態度，畢竟台大是公部門挹注資源最多的學校，對於社會問題或改革中的事務責無旁貸，例如博士生人才的培育及定位，不只是台大校長所面對的問題，更是需要公民社會一起來思考。

台大學生會長孫語謙指出，已經將22個問題內容寄送給9為校長參選人，預計8月31日公告所有參選人回覆內容，9月初舉行臨時校務會議後，就會確認取得推薦資格的校長候選人名單，將在9月14日邀請候選人出席座談會，讓全校同學都可有機會與未來校長對話。
 

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