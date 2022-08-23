高苑科大自救會控董事會積欠薪資　教育部：持續裁罰到改善為止

▲高苑科大自救會今到教育部陳情，指控董事會欠薪，並提出儘速解任停權董事會等6大訴求。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

高苑科技大學教職員今（23日）到教育部陳情，控訴董事會積欠教師4個月薪資，並提出「儘速辦理解任停權董事會」等六大訴求，教育部今天傍晚回應，指已再次向法院聲請解散董事會，若法院同意將依法重組董事會，對欠薪部分若未改善，教育部將持續裁罰到改善為止。

高苑科大在5月遭踢爆菲律賓生黑工案，教育部也該校列為專案輔導學校，但境外生招生爭議，最後卻演變成校方和董事會間互槓，教育部在本月9日發文同意董事會解聘前校長趙必孝，但董事會卻未依法捐資，遭到教育部開罰最高50萬。

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不過，校方和董事會間的戰火雖然暫時劃下句點，但高苑科大董事會日前聘用空軍官校前校長張延廷為代理校長，卻引發高苑科大自救會不滿，今天下午到教育部陳情，並提出提出「儘速解任、停權董事會；不得片面令學校停招停辦；盡快解決學生生活措施；臨時董事會納入教職員生代表；代理校長應經核定程序；速查三件行政缺失，若無即時撤銷」六大訴求。

▲高苑科大董事會積欠教職員工薪資，教育部指將持續裁罰到改善為止。（圖／記者許敏溶攝）

有關自救會提出解除董事會訴求，教育部傍晚回應指出，已經再向法院補充聲請理由，請法院加速審理，若法院同意解除全體董事職務，將先由臨時董事代行董事會職權外，後依法重組董事會；至於代理校長部分，教部將發函請董事會說明所選代理校長是否符合學校組織規程規定，在教育部核准前，應先由校長職務代理人，也就是教務長先代行職務，故今早張延廷主持校務會議是違反規定。

至於積欠薪資部分，教育部強調，除了依照私校法向法院聲請解除全體董事職務外，也依照教師待遇條例規定對對學校裁罰，若學校持續未改善，將依次裁罰到改善為止。