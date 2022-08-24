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全聯推「全支付」10萬據點可用　拚300萬用戶「PX Pay升級贈50元」

▲▼PX Pay會員升級全支付，推出點數加碼送優惠，即起至年底，使用PX Pay升級全支付送50點全點。（圖／全聯提供）

▲由全聯百分之百投資的專營電子支付機構「全支付」將於9月1日正式上線。（圖／全聯提供）

生活中心／台北報導

由全聯百分之百投資的專營電子支付機構「全支付」今（24日）宣布將於9月1日正式上線，帶領「PX Pay」800多萬會員跨通路支付，範圍涵蓋連鎖餐飲、百貨、遊樂園、手搖飲、電影院、交通、商圈、夜市等，超過百大品牌，如王品集團、全國電子、台灣大車隊、環球購物中心、屈臣氏、秀泰影城、路易莎咖啡等，首波10萬個支付據點皆可全支付，預計首年可達300萬下載量。

全支付總經理游金榮表示，全支付的發展是以「服務」為出發，支付為核心，整合會員、點數、合作商家與銀行，致力打造一個多元開放式科技平台；因此，全支付發展的未來不是競爭，而是多方串連與互惠，橫跨多種領域。

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全聯董事長林敏雄表示，無現金交易是全球趨勢，台灣的其他業者至今做得沒有很好，因此全支付義不容辭，目標做台灣電子支付的領頭羊。

全支付指出，即起開放「全支付」APP下載或可透過全聯PX Pay，即可完成註冊或升級成為全支付會員。全支付上線後，將接續PX Pay提供全聯場域的金流支付服務，只需要嗶一聲，一次完成支付、累點、發票歸戶，PX Pay現有800多萬會員，無需額外下載全支付APP，透過PX Pay APP首頁「全支付入口」通過實名認證並連結銀行帳戶，服務立即升級，可跨通路支付，並享有更多元的支付方式，不僅可選擇信用卡付款，同時也將開放直連銀行帳戶付款，以及全聯門市現金儲值。

▲▼PX Pay會員升級全支付，推出點數加碼送優惠，即起至年底，使用PX Pay升級全支付送50點全點。（圖／全聯提供）

▲即起至年底，使用PX Pay升級全支付送50點全點。（圖／全聯提供）

此外，福利點也將由封閉式的點數循環生態，展開更開放性的靈活運用，透過全支付的點數（下稱「全點」）兌換活動，福利點10點可兌換全點1點，全點1點等於1元，對於PX Pay用戶來說，既可使用福利點作為買菜金折抵，更可以升級全支付在數百個合作品牌，10萬個支付據點折抵使用，買得開心又省錢！為鼓勵PX Pay會員升級全支付，更推出了點數加碼送的優惠活動。

即起也推出PX Pay升級全支付獨家優惠活動，包括2022/8/24~2022/12/31，PX Pay升級全支付送50點全點：PX Pay會員透過PX Pay APP首頁上的「全支付入口」進入升級流程，並註冊完成成為全支付會員，即可享回饋；此外，2022/9/1~2022/12/31，消費滿百福利點三倍送，在全聯使用全支付付款，消費滿百元即可享福利點數三倍送，買越多賺越多。

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