老闆與女下屬「每個月在辦公室連結」　綠帽夫怒告結果出爐

▲老闆和女下屬在辦公室嘿咻被人夫發現。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名鍾姓公司負責人，與人妻下屬小莉（化名）過從甚密，小莉的李姓老公發現，兩人從2020年9月開始，幾乎每個月都在辦公室「親密連結」，鍾男還常傳「早安啊寶貝」、「寶貝有沒有想我」曖昧的對話給小莉，李男拿著兩人的對話提告求償60萬元，鍾男辯稱他僅是以上司的身分安慰小莉，也沒有和小莉上床，但橋頭地院審理後，認為兩人的往來已超逾一般社交行為，判鍾男應賠償40萬元。

判決指出，李男和小莉結婚12年，育有兩名子女，去年10月22日李男發現老婆的手機裡有「早安啊寶貝」、「寶貝我到家囉」、「我來了」、「有沒有想我啊」、「親親」的曖昧LINE訊息，追問之下，小莉坦承是公司的鍾姓老闆傳的。

小莉坦承從2020年8月份開始和鍾男有親密的互動，除了互傳曖昧訊息外，也在辦公室內發生性行為，頻率至少一個月一次，但她辯稱第一次是被鍾姓老闆強迫的，李男知情後氣炸，除了要求小莉立刻辭職，也拿著簡訊和小莉的自白向法院控告鍾男，求償60萬元。

法院審理時，鍾男沒有出庭，但具狀辯稱訊息的確是他傳給小莉的，但因為兩人是同事關係，他也擔任業務部單位的講師，與同事間互動較為密切，所以傳訊息是為了表達對同事關心，增進同事間情誼，並無不良動機，而且小莉說起初是遭他脅迫才發生關係，更是匪夷所思。

法官根據小莉的證詞和兩人的親密訊息等事證，認為鍾男和小莉已超逾一般社交行為，而屬婚姻關係外之不正常交往情誼，侵害李男的配偶權情節重大，判鍾男應賠償40萬元，全案可上訴。