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大陸 大陸焦點 特派現場

熱血徵集令　兩岸青年短片大賽開跑

記者趙禕／上海報導

已經連續舉辦五年，由兩岸青年共同打造的品牌競賽「We愛．兩岸青年短片大賽」，第六屆再次鳴槍起跑徵集作品，從今天起到10月21日，海峽兩岸青年們可以用自己獨特的視角發掘身邊關於愛的故事，透過光影跨越海峽呈現，透過影片把愛傳遞到海峽兩岸每個角落更多人心中。

▲第六屆「We愛．兩岸青年短片大賽」今天啟動徵集作品。（圖／主辦方提供）

▲第六屆「We愛．兩岸青年短片大賽」今天啟動徵集作品。（圖／主辦方提供）

在兩岸青年共同積極參與，用一個又一個精彩動人故事的精心打造下，「We愛．兩岸青年短片大賽」已經成為兩岸影視作品交流非常受到關注的品牌平台，五屆比賽累計超過8000部作品參賽，誕生了200多部優秀作品。參賽者以風格鮮明的獨特視角，用鏡頭語言展現了愛生活、愛學習、愛城市的廣闊視野，帶來許多家庭親情、交友戀情、工作成長、生活愛好等不同領域裡近在身邊的鮮活故事；他們透過劇情、紀錄、動畫、懸疑、科幻、驚悚等新鮮有趣的題材，把他們對於愛的理解、包容、思考和闡釋，以及朝氣蓬勃的激情和夢想未來的創意分享給更多人。

▲▼第五屆首獎「We愛」獎得主鄭焯良、魏江幸和他們的作品「情書」。（圖／記者趙禕攝）

▲▼第五屆首獎「We愛」獎得主鄭焯良、魏江幸和他們的作品「情書」。（圖／記者趙禕攝）

▲▼第五屆首獎「We愛」獎得主鄭焯良、魏江幸和他們的作品「情書」。（圖／記者趙禕攝）

第六屆「We愛．兩岸青年短片大賽」依舊延續以「我們愛」為主題，面向兩岸青年徵集短片作品，為了鼓勵更多優秀短片作品加入，本屆參賽作品的時長從原來的10分鐘放寬到30分鐘以內，讓更多優秀影片參與，同時也特別鼓勵和歡迎兩岸青年合拍合作作品參賽。

今年的比賽包含作品徵集、作品評審、We愛交流營、頒獎典禮等主要環節，還會安排兩岸青年線上交流、互動分享、合作合拍、輔導創作等學習交流，以及和影視大咖近距離互動的寶貴機會。

▼第五屆「We愛．兩岸青年短片大賽」頒獎典禮現場。（圖／記者趙禕攝）

▲第五屆參賽者透過視訊參加We愛交流營互動分享。（圖／記者趙禕攝）
▼第五屆「We愛．兩岸青年短片大賽」頒獎典禮現場。（圖／記者趙禕攝）

▲第五屆參賽者透過視訊參加We愛交流營互動分享。（圖／記者趙禕攝）

大賽從8月24日到10月21日面向兩岸青年徵集優秀作品，11月10 日公佈入圍作品名單，12月上旬邀請兩岸入圍作品主創團隊到上海和台北兩地進行線上線下We愛交流營活動。本屆大賽頒獎典禮將在We愛交流營活動後，在上海和台北兩地同步舉行，屆時會揭曉大賽We愛獎、金獎、銀獎、銅獎、優秀獎等各大獎項。有意參加比賽的兩岸青年可以關注官網 http://www.shxfuture.com/進行線上報名。

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