e-go台灣租車派機器人迎賓　掃QR Code送雙層巴士車票、再抽餐券

▲e-go台灣租車因應疫情，在機場推出AI機器人提供服務。（圖／e-go台灣租車）

記者李姿慧／台北報導

e-go台灣租車旅遊集團因應疫情，在機場推出AI機器人多國語言迎賓，提供旅客租車服務，e-go台灣租車今也參與台北南港展覽館2022台灣機器人與智慧自動化展，民眾只要掃機器人身上QR Code，除可送台北觀光雙層巴士車票外，將再抽餐車券。

e-go台灣租車旅遊集團提供各式車種服務，疫情期間，研發針對解決疫情多變、國門解封後旅遊人潮等防疫問題，在機場推出AI機器人機場多國語言迎賓創意實證計畫。

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其中國門迎賓大使機器人小Fa(發)將在入境大廳，提供旅客已預約租車的確認服務，來自各國或是出遊返台旅客輸入訂單號碼或者掃描預約QR-code碼，就可提供接機駕駛相關資訊及預估抵達時間。此外，另一機器人小Me(秘)可瞬間就會規畫出最佳路徑帶旅客抵達上車地點。

▲e-go台灣租車因應疫情，在機場推出AI機器人提供服務。（圖／e-go台灣租車）

e-go台灣租車今起也參加2022台灣機器人與智慧自動化展，並推出贈票活動，民眾只要掃瞄機器人身上的二維碼，就會贈送台北觀光雙層巴士車票一張，如果拍攝機器人在展場實測的畫面，上傳至個人社群媒體，截圖後發送給e-go台灣租車旅遊集團，就可以加碼參與抽獎，獎項為現在最夯雙層餐廳巴士餐券。