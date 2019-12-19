香港巴士「車頂被削開」釀6死39傷　目擊者：有人當場「被支解」內臟露出

▲香港巴士車禍。（圖／翻攝中新網）

記者劉亭／綜合報導

香港粉嶺公路18日發生車禍，一輛載有50人的雙層巴士突然撞向護欄，之後再撞上樹，半邊車頂都被掀開，乘客當場被拋出慘死，事故造成6死39傷，車長被逮捕進行調查。目擊者透露，車內血肉模糊，有如人間煉獄。

綜合港媒報導，一輛978路線九巴18日下午4時許由灣仔開往粉嶺華明邨，原本在粉嶺公路慢線道行駛，卻突然偏離原路線，撞向左邊護欄，並繼續向前衝撞7公尺外的大樹，地上沒有剎車痕。

巴士遭到嚴重毀損，左邊車頂被「割開」，許多殘骸掛在樹上，上層1男1女當場被拋出車外，更有人半掛在車外。現場乘客目睹多人跌落樓梯，上層車廂內血肉模糊，有人當場「被肢解」斷腳。

一名幸運逃過一截的乘客透露，自己因為沒有位子，坐在上層右邊第二排位子，離左邊女死者最近，當時有人身體被割開，內臟露出。他雖然試圖救出一名被鐵柱壓住男子，但未成功，自己左耳與身體也多處受傷，但之後不會害怕搭巴士。

現場設置臨時停屍間，被拋出車外男子當場死亡，4人於車內倒斃，另一名被拋出女子送醫急救，但仍傷重不治，6名死者年齡介於31至59歲間。39名傷者被分送4間醫院治療，另有10名乘客未受傷自行離開。

涉事56歲司機則因涉嫌維險駕駛致他人死亡被捕，被警方扣留調查。香港特首林鄭月娥18日晚間到醫院探望傷者，表達對死者哀悼，並向家屬致上深切慰問，希望傷者早日康復。