　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

香港巴士「車頂被削開」釀6死39傷　目擊者：有人當場「被支解」內臟露出

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲香港巴士車禍。（圖／翻攝中新網）

▲香港巴士車禍。（圖／翻攝中新網）

記者劉亭／綜合報導

香港粉嶺公路18日發生車禍，一輛載有50人的雙層巴士突然撞向護欄，之後再撞上樹，半邊車頂都被掀開，乘客當場被拋出慘死，事故造成6死39傷，車長被逮捕進行調查。目擊者透露，車內血肉模糊，有如人間煉獄。

綜合港媒報導，一輛978路線九巴18日下午4時許由灣仔開往粉嶺華明邨，原本在粉嶺公路慢線道行駛，卻突然偏離原路線，撞向左邊護欄，並繼續向前衝撞7公尺外的大樹，地上沒有剎車痕。

巴士遭到嚴重毀損，左邊車頂被「割開」，許多殘骸掛在樹上，上層1男1女當場被拋出車外，更有人半掛在車外。現場乘客目睹多人跌落樓梯，上層車廂內血肉模糊，有人當場「被肢解」斷腳。

一名幸運逃過一截的乘客透露，自己因為沒有位子，坐在上層右邊第二排位子，離左邊女死者最近，當時有人身體被割開，內臟露出。他雖然試圖救出一名被鐵柱壓住男子，但未成功，自己左耳與身體也多處受傷，但之後不會害怕搭巴士。

▲香港巴士車禍。（圖／翻攝中新網）

現場設置臨時停屍間，被拋出車外男子當場死亡，4人於車內倒斃，另一名被拋出女子送醫急救，但仍傷重不治，6名死者年齡介於31至59歲間。39名傷者被分送4間醫院治療，另有10名乘客未受傷自行離開。

涉事56歲司機則因涉嫌維險駕駛致他人死亡被捕，被警方扣留調查。香港特首林鄭月娥18日晚間到醫院探望傷者，表達對死者哀悼，並向家屬致上深切慰問，希望傷者早日康復。

▲香港巴士車禍。（圖／翻攝中新網）

ET快訊
誤當青春痘！　他臉冒「巨型松露」啃掉半邊鼻子
賺比古拉少！在不瘋狂成員再爆「月收5500」　活不下去宣布退
國道3號6車連環撞！駕駛噴飛亡…女乘客遭2車輾過慘死
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

吉林看霧淞奇景　零下10度泡湯享「冰火兩重天」

澳門珠海共放煙火慶回歸20年　無人機將排成「港珠澳大橋」

「給孩子送水果」！家長騙過保全進校園…瘋狂刺殺國一生致「1死1傷」

香港巴士「車頂被削開」釀6死39傷　目擊者：有人當場「被支解」內臟露出

習近平會見崔世安　讚「貫徹一國兩制、穩定社會」好成績

華聞快遞／深圳面向全球招商！簽約額超5600億元人民幣

澳門回歸20年　從爆竹火柴神香起家變身「旅遊博彩重鎮」

反抗澳葡政府釀8死212傷　回顧澳門「一二·三事件」

冰雪經濟／運動產業起步晚　主打「高端設備」對尬日韓

冰雪經濟／深山小屯變超夯雪鄉！　老農民成老闆「年收入翻倍」

6歲嗯哼「被問娶妻生子」回答超暖！　爸爸秒尷尬：你說的我很愧對我母親

有敵人！媽扛「貓牌機關槍」掃射 牠放棄尊嚴任擺布...無奈眼神死

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

回顧2019年全球大事件！　中美貿易戰、香港示威仍進行中

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

癌症急換肝...愛女捐肝65％救父！　他緊握手心疼淚崩：真的很謝謝妳

反對養喵！傲嬌爸天天和牠玩躲貓貓　對到眼「好刺激」秒賊笑...網：爽的咧

《浪漫醫生金師傅2》回來了！！　李聖經聽韓石圭「一句話」秒笑場

楊丞琳隔11年超破台語0進步　「另外一種說ㄈㄚˋ」笑翻

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

吉林看霧淞奇景　零下10度泡湯享「冰火兩重天」

澳門珠海共放煙火慶回歸20年　無人機將排成「港珠澳大橋」

「給孩子送水果」！家長騙過保全進校園…瘋狂刺殺國一生致「1死1傷」

香港巴士「車頂被削開」釀6死39傷　目擊者：有人當場「被支解」內臟露出

習近平會見崔世安　讚「貫徹一國兩制、穩定社會」好成績

華聞快遞／深圳面向全球招商！簽約額超5600億元人民幣

澳門回歸20年　從爆竹火柴神香起家變身「旅遊博彩重鎮」

反抗澳葡政府釀8死212傷　回顧澳門「一二·三事件」

冰雪經濟／運動產業起步晚　主打「高端設備」對尬日韓

冰雪經濟／深山小屯變超夯雪鄉！　老農民成老闆「年收入翻倍」

說好的仙人跳呢...　載兒子女友上摩鐵性侵　渣男遭判3年8月

明星賽投票聖誕節開跑　詹皇、唐西奇、字母哥爭人氣王

蘋果、Google、亞馬遜三巨頭罕見聯手！　合作打造智慧家居產品通用標準

8歲女染敗血症亡！揭選美皇后媽虐待罪行　喝廁所髒水、關性玩具房

韓國瑜稱要組特偵組查高雄欠債　柯文哲酸：丟臉

周明璟龍鳳胎萌樣曝光！　產後1個月身材神復原：一切辛苦都值得

不斷更新／美眾院表決通過！　川普成「史上第3位」遭眾院彈劾的美國總統

酸政見會如口水戰　柯文哲：不做事每天喊口號有什麼用？

2個月3公斤！皮膚發藍嘴發黑　爸媽的這些壞習慣小心生出「藍寶寶」

賣不完還推案？北台灣銷售中個案犯兩大忌　去化期恐越拉越長

爸爸送「深海能量石」給女兒！鼻血狂流3個月海關救她命

大陸熱門新聞

砸86萬裝潢新家　屋子竟是別人的

他送深海能量石！女兒3個月狂「流鼻血」險亡

7歲童遭母家暴悲吐：被打也要在一起

酒測沒反應！老翁打太極拳提氣　結局笑翻網友

小三勒斃正宮「淋油炸屍」做成燒臘

3歲病兒打點滴　管中竟然有蟲！

她發現男友「秘密」...手機裡全是女裝照

辣人妻緊鎖廁所門自殺…內幕曝光夫超自責

嗜賭男賠光家產...害母親坐牢、父親自殺

女研究生被騙1340萬不願報案！老闆氣炸拍桌

末代皇帝宮殿　感受華麗背後的心酸

中國儲備凍豬肉19日將投放4萬噸！

深山小屯變超夯雪鄉　老農民成老闆

西安發現太平公主夫婿薛紹墓　被武則天餓死！

更多熱門

相關新聞

小貨車遭追撞　國3釀2死慘禍

小貨車遭追撞　國3釀2死慘禍

國道3號南向394.7公里處18日晚間發生一起死亡車禍，一輛自小客車由北往南行駛在外車道時，疑似因未保持行車安全距離，追撞前方小貨車，致小貨車再擦撞外側護欄後駕駛和女乘客2人被拋飛車外，另2車閃避不及輾壓過女乘客再撞擊小貨車，現場6車撞成一團，碎片噴飛，小貨車駕駛及乘客經緊急送醫後皆不治死亡。

香港巴士撞樹！車頂削開釀6死40傷

香港巴士撞樹！車頂削開釀6死40傷

危害社會安全！香港示威者上海轉機遭遣返

危害社會安全！香港示威者上海轉機遭遣返

川崎首都高火燒車　卡隧道1死22傷

川崎首都高火燒車　卡隧道1死22傷

探索不一樣的香港　手刀出發去！

探索不一樣的香港　手刀出發去！

關鍵字：

香港車禍粉嶺公路雙層巴士

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／山豬陳俊甫「大小便失禁」中風住院！

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

童「臉色發黑」送醫：車上聞到怪味…爸臉綠全招了

韓女星越南玩桶船咖啡杯「被甩進水裡」

今降雨擴大「熱區出爐」越晚越濕冷　最低溫時間曝

蔡英文脫稿演出！撿到槍狂電韓國瑜　　綠營曝內幕

砸86萬裝潢新家　屋子竟是別人的

快訊／結果出爐！美眾院彈劾川普通過

莉婭首談謝和弦「是非常要好的朋友」：他拿很大賭注幫我

燒肉品牌獵下台南7000坪土地　將蓋全台最大燒肉店

政見會／統整韓國瑜16大金句

嫩模無bra肉色上衣「2點險看光」彎腰半球薄布破洞

沃草政見會即時查核：韓陷6爭議

高爾宣老闆悄離婚玉女歌手1年　宣布：我註冊交友軟體了

同學約旗津釣沙鮻　國三生「下雨天沒去」上課一問震驚

更多

最夯影音

更多
6歲嗯哼「被問娶妻生子」回答超暖！　爸爸秒尷尬：你說的我很愧對我母親

6歲嗯哼「被問娶妻生子」回答超暖！　爸爸秒尷尬：你說的我很愧對我母親
有敵人！媽扛「貓牌機關槍」掃射 牠放棄尊嚴任擺布...無奈眼神死

有敵人！媽扛「貓牌機關槍」掃射 牠放棄尊嚴任擺布...無奈眼神死

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

回顧2019年全球大事件！　中美貿易戰、香港示威仍進行中

回顧2019年全球大事件！　中美貿易戰、香港示威仍進行中

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面