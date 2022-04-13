府城雙層巴士初體驗　曾之婕：完善台南行車安全媲美國際城市

▲台南市東區市議員參選人曾之婕，13日應虎尾寮社區鄉親邀請，一同體驗府城的雙層觀光巴士。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市東區市議員參選人曾之婕，13日應虎尾寮社區鄉親邀請，一同體驗府城的雙層觀光巴士，她肯定市府能夠採取如此國際化的觀光旅遊方式，但是因台南有許多地下車道和人行天橋，雙層巴士的高度受阻，加上一遇上假期，外地觀光人潮湧入，她建議在防疫措施及行車安全上能更完善。

曾之婕表示，國外像是紐約、英國、日本、香港、及新加坡等諸多國家，雙層公車作為城市觀光用途已經相當普及，府城雙層巴士屬自2018年2月上路至今，也相當受到外地觀光客歡迎，平日和假日的運量差距就相當大，市府必須持續推出多元性的旅遊方式，以及優惠方案，來吸引更多遊客搭乘。

曾之婕說，像是虎尾寮社區鄉親邀請他共同體驗，就是採取「預約包車」的營運方式，包下整輛雙層巴士四小時，只要3千元，實在是好玩又划算，不只可以與家人好友一起出遊輕旅行，更能從完全不同視角欣賞古都之美，目前到4月底搭配使用振興五倍券搭乘還能享有優惠。

但曾之婕也建議台南市政府，雙層巴士的車體較寬廣且有高度，許多地下車道和人行天橋有限高的問題，加上交通壅塞現象，造成雙層巴士和一般車輛會陷入車陣中，應該研擬在較寬闊的主道路上設置「專用車道」的可行性，才能使府城雙層巴士和國際城市的雙層觀光巴士並駕齊驅。