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情侶忘拔鑰匙2警幫找失車雙亡　她赴天壇收驚爆哭為暖警祈福

▲警員凃明誠、曹瑞傑駕警車前往安南區尋贓車時，遇林信吾伏擊刺殺身亡，報案人吳男女友十分震驚，特前往台灣首府天壇收驚祈福，並祈求早日破案以慰員警在天之靈。（圖／民眾提供，下同）

▲警員凃明誠、曹瑞傑駕警車前往安南區尋贓車時，遇林信吾伏擊刺殺身亡，報案人吳男女友十分震驚，特前往台灣首府天壇收驚祈福，並祈求早日破案以慰員警在天之靈。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

37歲吳姓男子來台南遊玩，因機車鑰匙忘了拔導致機車被偷，吳偕女友向台南市警二分局民權所報案後，警員凃明誠、曹瑞傑駕警車前往安南區尋車時，遭正在外役監服刑的林信吾伏擊刺殺身亡，吳男和女友案發後前往天壇收驚祈福，並祈求早日破案以慰員警在天之靈，果真靈驗，兇嫌林信吾案發後17小時終被緝捕到案。

▲警員凃明誠、曹瑞傑駕警車前往安南區尋贓車時，遇林信吾伏擊刺殺身亡，報案人吳男女友十分震驚，特前往台灣首府天壇收驚祈福，並祈求早日破案以慰員警在天之靈。（圖／民眾提供，下同）

據了解，家住北部的37歲吳姓男子來台南遊玩，向1家租車行租用369-PGB機車騎用，他租機車停在台南市中西區赤崁街，因一時忘了拔車鑰匙，竟然被人竊走，吳男在女友陪同下，22日上午9時30分前往台南市警二分民眾所報失竊，警員凃明誠受理後，以警政車辨系統查出該部贓車出現在台南市安南區，即偕同曹瑞傑駕警車前往安南區尋車，不料被因強盜案在明德外役監服刑的林信吾襲擊，不幸身亡。

▲警員凃明誠、曹瑞傑駕警車前往安南區尋贓車時，遇林信吾伏擊刺殺身亡，報案人吳男女友十分震驚，特前往台灣首府天壇收驚祈福，並祈求早日破案以慰員警在天之靈。（圖／民眾提供，下同）

▲台灣首府天壇，主祀玉皇大帝，為台南知名地方信仰中心。（圖／資料照，記者林悅翻攝，下同）

事後吳男女友得知此事，驚惶失措，22日下午5時多在母親陪同下，前往台灣首廟天壇收驚，並祈求玉皇上帝能夠協助警方早日破案，以慰殉職員警在天之靈，女信眾並向廟方索取平安符和手鍊保平安。

由於該名女子拜拜時痛哭，神情十分悲傷，廟方人員關心了解時，才知該名女子是車失竊報案人吳姓男子的女友，兩人機車出遊停車忘了拔取機車鑰匙，機車因此遭竊，他們到二分局民權所報案，凃員十分熱心地受理，並積極幫他們尋車，令吳男及女友2人印象深刻，沒想到凃員等2人竟為尋車而遇害，讓其受到很大驚嚇及悲痛。

▲警員凃明誠、曹瑞傑駕警車前往安南區尋贓車時，遇林信吾伏擊刺殺身亡，報案人吳男女友十分震驚，特前往台灣首府天壇收驚祈福，並祈求早日破案以慰員警在天之靈。（圖／民眾提供，下同）

二分局警方對此表示，曾接獲轄區天壇廟方訊息，有女信眾在廟內上香祈福時，哭得很傷心，廟方關心了解後，才知道是報案人吳姓男子的女友，而她與親人對兩名警員殉職都感到十分傷心。

▲警員凃明誠、曹瑞傑駕警車前往安南區尋贓車時，遇林信吾伏擊刺殺身亡，報案人吳男女友十分震驚，特前往台灣首府天壇收驚祈福，並祈求早日破案以慰員警在天之靈。（圖／民眾提供，下同）

據了解，殺警兇嫌林信吾23日凌晨在新竹被緝捕到案後，廟方也接獲吳姓男子女友的母親感謝訊息，感謝在玉皇大帝保佑下，兇嫌林信吾能迅速被逮，認為玉皇大十分靈驗。

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