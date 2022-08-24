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警搏鬥歹徒命危...同袍冷酷1句「他必須死」！她聽內幕震撼：很殘酷

▲▼林信吾移送地檢署。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台南殺警案經過17個小時追緝，46歲凶嫌林信吾昨日清晨在新竹落網。（圖／記者黃彥傑攝）

記者鄭文晴／綜合報導

台南2警遭殺震驚全台，2名英勇員警遭割濺血仍奮勇搏鬥，讓大家看了好難過。資深媒體人陳文茜表示，過去因政府制度不足，警察和警眷一旦碰到事故，整個家庭可能就被拖垮，她回憶起當年為「警察人員因公傷亡慰問金發給辦法」修法，就是為了讓警員們在無私奉獻時，至少沒有後顧之憂，「願這個國家不斷地檢視法律的不足，回報他們。願他們不是一段令人辛酸的新聞」，感動眾多網友。

陳文茜昨（23）日在臉書「文茜的世界周報 Sisy's World News」發文表示，台南雙警命案讓她想起2004年，「我在政壇的最後一年，台中發生小隊長葉錫財及另一位警員與販毒集團槍戰」，他們英勇面對歹徒方強大土製槍枝的火力，結果頭部中彈，倒下，鮮血直流時，仍然掙扎對著前方開槍。之後全國皆為葉小隊長祈福，希望他可以活下來。

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▲陳文茜。（圖／翻攝自陳文茜臉書）

▲陳文茜於臉書分享，2004年「警察人員因公傷亡慰問金發給辦法」的修法過程。（圖／翻攝自陳文茜臉書）

當時，陳文茜因遭遇人身恐嚇，所以有貼身隨扈，當葉小隊長倒下時，她盯著螢幕看著他的家屬哭泣都覺得不捨，但身邊的隨扈小龍卻「冷酷」地告訴她：「陳委員，他必須死，否則他會拖垮全家」。

陳文茜表示，當時自己震驚的看著對方，小龍才說起自己的故事，他說因為自己刑警身分，幾次在販毒的夜店攻堅，未婚妻父親也強烈反對女兒嫁給他。「我們刑警只要受傷身殘，就必須退出工作，只領基本薪資，一個月不到三萬。但他的殘廢需要醫療，需要他人照顧，往往槍傷的後遺症，是生活能力喪失，尤其腦袋。所以，他必須死，還可以得到一筆撫恤金。這一家人才不會被拖垮，他的家人才能活下去。」、「他，必須死！」

陳文茜很震驚，小龍才三十出頭，已經歷經好幾場槍戰，他平常正直、溫暖，當一個同行倒下、生命垂危時，他冷靜的態度背後，是政府制度的冷酷和無情，後來她找到整個制度的盲點，「我們把工作性質具有生命危險的警察，比照公務員：而不是工作性質類似的軍人。」

於是在2004年陳文茜為「警察人員因公傷亡慰問金發給辦法」修法，修法要求有「警察條例中比照軍事人員，若因公受傷，比照軍人的醫療照顧」、「其醫療費用由國家負擔，包括基本照顧費用津貼」、「若有未成年子女，應給予獎學金補助至大學畢業」，但在當時修法會議上，其他官僚機關以「預算不足」的理由反對修法。

陳文茜說，「我的立法理由，這些人為國家不顧自己安危，國家應該讓他們如此無私奉獻時，至少沒有後顧之憂」，在此案通過之前，葉小隊長熬過了幾天已不幸過世，他和同袍的家人永遠失去了不起的父親，「我們也失去兩個了不起的警察。」

陳文茜婉惜，如今又有兩位年輕警察殉職，他們的英勇，令所有只為自己而活、而爭取權力、利益的人汗顏，「願這個國家不斷地檢視法律的不足，回報他們。願他們不是一段令人辛酸的新聞。請在每一個街角，如果可以，向辛苦且冒著生命危險的警察。

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