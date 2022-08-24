桃園選戰綠營「哀兵必勝」？　他分析張善政1特質：民調已到頂

▲桃園市長參選人，左起賴香伶、張善政、鄭運鵬。（合成圖／記者屠惠剛、張一中、黃國霖攝）

記者蔡佩珈／台北報導

針對桃園市長選情，前親民黨文宣部主任吳崑玉23日分析，國民黨桃園市長參選人張善政與其說是佛系、更像禪宗，民調上漲機率不高，反倒是民進黨「哀兵必勝」，待整合完畢、找出策略後，鄭運鵬還有上漲空間，桃園市長選情五五波其實是保守的說法。

張善政自從被國民黨提名參選後，頻被外界評論為「佛系」選舉、「佛系」打法。不過，根據《TVBS》最新民調，在有投票意願的選民中，有39%會投給張善政、鄭運鵬28%、賴香伶8%、尚未決定25%。

針對張善政，吳崑玉在《新聞不芹菜》指出，選舉講形式，個人的力量與基本盤會左右選舉的變化，也會影響個人的形象、戰法、魄力甚至政治判斷。根據觀察，自己並不看好張善政個人戰力。

吳崑玉進一步說，如何讓選民在候選人的發言中看見個人特質，在選舉中相當重要，對新人而言更是關鍵。例如，陳時中儘管爭議多，但他起碼是「幹話王」、有人氣，很快就成為選戰焦點。回過頭看張善政，不禁困惑他的個人特質為何？其實張善政比起佛系、更像禪宗，「本來無一物，何處惹塵埃」。

吳崑玉舉例，林智堅論文案剛發生時，國科會便將學術倫理的文章撤掉，當時被學術界罵翻，既然張善政當過國科會主委，此時應該出面發言，表明國科會不該護人護成這樣，張善政卻沒這麼做。

吳崑玉續表示，張善政面對論文案時，甚至可以為研究生開座談會，強調「做學問是做給自己，論文千萬要自己寫」，實際上是翻出自己的論文秀給大家看。

吳崑玉更形容，藍營把選舉當成個人能力的比拚，格局從未脫離小學，就好像是在告訴大家「我第一名，為什麼不選我當班長？」候選人倘若抱持這種心態參選，要如何得到選民信任？怎麼會想把城市交給你？

吳崑玉認為，桃園選情五五波是保守的說法，就張善政目前的形象來看，其民調上漲的機率不高，反而是民進黨「哀兵必勝」，待整合完畢、找出策略後，鄭運鵬民調有上漲空間。