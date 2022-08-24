少見！解放軍「運油20＋殲20、殲16」同框照首曝光

▲ 運油20、殲20、殲16三機同框照首次發佈 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

2022解放軍空軍航空開放活動暨長春航空展今（24）日舉行發佈會，公佈飛行表演陣容：殲-20、運-20、殲-16等新型戰機將進行空中展示，並且公開三機同框照。

綜合陸媒等報導指出，恰逢今年是中國人民解放軍建軍95週年，在空軍長春機場舉行2022年長春航空倒數計時，為了辦該展覽還特地多次去珠海（航空展）考察。該航空開放活動，也透明空該給大陸民眾近距離感受軍事飛行、航空維修以及空軍飛行員訓練生活等場景。

空軍新聞發言人申進科大校表示，「空軍殲-20、運-20、運油-20等『20系列』戰機將會在開放活動中集中亮相，展現空軍「奮鬥強軍·奮飛十年」的建設發展成就，讓強軍夢飛入尋常百姓家」。

▲2022空軍航空開放活動彩排現場 。（圖／翻攝 央視軍事）

他介紹，其中，解放軍新一代空中加油裝備運油-20首次向社會公眾展示；空軍八一飛行表演隊和空軍航空大學「紅鷹」飛行表演隊、「天之翼」飛行表演隊將帶來特技飛行表演，八一跳傘隊和「藍鷹」跳傘隊將帶來跳傘表演等。

報導指出，2022年長春航空展於26日在長春大房身機場舉行。其中展區內分為空中表演和地面展示兩個部分。參展裝備有解放居空軍現役主要飛機裝備均來參展，多支飛行表演隊將進行空中表演，大陸航空運輸協會和吉林省有關部門將組織通航固定飛機、直升機、運動類飛機、無人機等機型參展。

▲ 解放軍空軍「三劍客」殲20、殲16、殲10C （圖／翻攝 央視）

這次亮相多款戰機種類多，包括大陸小學生熟悉的「三劍客」。申進科也在發布會特地提到，解放軍空軍「三劍客」戰機的圖片登上了小學《科學》課本的封面。殲-20、殲-16和殲-10C戰機，透過這樣的方式與全國師生見面。網友認為這樣的教材很「科學」。