她應徵工作「要填配偶的阿公名字」　一張表傻眼！網怒：排八字嗎

▲原PO應徵工作，竟還要填寫配偶的阿公阿嬤名字。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

是面試還是身家調查？一名女網友透露，最近收到面試通知，怎料公司卻要求她填寫「二等親家族成員姓名」，讓原PO傻有求問是正常的嗎？文章曝光後，網友則質疑，「什麼鬼履歷？祖宗十八代跟工作有什麼關係」、「這應該是在應徵情報局吧」。

一名女網友在Dcard表示，透過104應徵一間公司，對方主動聯繫後，接著要原PO填寫內部履歷，但最讓原PO傻眼的是，居然還有一張「家族二等親成員表」。

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照片可見，公司要知道原PO的家人姓名，上從阿公阿嬤、爸爸媽媽，同輩分的兄弟姊妹與孩子，就連配偶那一方也要清楚交代，令原PO質疑太誇張，「感覺是要把名字打上去欸！」

▲應徵公司連配偶的阿公阿嬤、兄弟姊妹名字都要知道。（圖／翻攝Dcard）



文章曝光後，網友一致勸退原PO別面試，「這公司感覺很機掰」、「要是我就不填，也不去面試了...會這樣的公司感覺就是連一天衛生紙用幾張都要寫報告的那種」、「好像要結婚排生辰八字」、「會不會太過仔細？這個通常是社工在家訪才會出現家系圖」、「好好笑，身世調查欸」、「如果是什麼充滿機密的工作，身家調查還能理解，一般公司調查到這種程度是要幹嘛」、「什麼鬼履歷？祖宗十八代跟工作有什麼關係」、「妳直接拿族譜給他看好了」。

事後，原PO也機警查詢求職天眼通網站，嚇得她秒列黑名單，「這個公司有多筆違反勞基法的紀錄，加上這張表格感覺應該是不會去面試了。」

▼網友也直呼太荒謬。（圖／翻攝Dcard）

