大陸地產反腐敗！罕見一天4名央國企大佬被查　全涉嚴重違紀違法

▲華潤置地有限公司原黨委書記、董事局主席、首席執行官唐勇。（圖／翻攝自華潤電力）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸4名地產界高管（或前高管）23日先後被查，涉及企業包括央企華潤集團旗下的華潤置地、廈門最大國企廈門建發集團，以及深圳最大公共住房企業深圳市人才安居集團有限公司。陸媒稱，4名地產大佬同一天被調查，屬實罕見。

據《每日經濟新聞》報導，23日午間，四川省紀委監委微信公眾號「廉潔四川」發布消息稱，華潤置地有限公司原黨委書記、董事局主席、首席執行官唐勇涉嫌嚴重違紀違法，目前華潤集團紀委正對其進行紀律審查，經大陸國家監委指定四川省監委管轄，四川省監委指定綿陽市監委管轄，綿陽市監委正對其進行監察調查。

51歲的唐勇1993年加入中國華潤總公司海南三亞東方大酒店，之後曾任華潤物業管理助理總經理，華潤置地副總經理、總裁、成都大區總經理、黨委副書記、董事局副主席、行政總裁等職務；2019年2月成為華潤置地黨委書記、董事局主席、行政總裁，同年12月辭職，轉任華潤電力黨委書記、總裁，至去年9月出任華潤集團業務單元專職外部董事，今年1月起轉任華潤現代服務專業總監。

當日稍晚，中共深圳市紀律檢查委員會、深圳市監察委員會發布公告稱，深圳市人才安居集團有限公司副總經理劉暉涉嫌嚴重違紀違法。

23日晚間，廈門市紀委監委網站發布公告指出，廈門建發集團有限公司黨委委員、副總經理，建發房地產集團有限公司黨委書記、董事長莊躍凱涉嫌嚴重違紀違法；同一時間也公告，廈門建發集團有限公司黨委委員，廈門建發城服發展股份有限公司黨委書記、董事長施震涉嫌嚴重違紀違法。兩人目前正接受廈門市紀委監委紀律審查和監察調查。