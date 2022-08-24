　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

大陸地產反腐敗！罕見一天4名央國企大佬被查　全涉嚴重違紀違法

▲▼華潤置地有限公司原黨委書記、董事局主席、首席執行官唐勇。（圖／翻攝自華潤電力）

▲華潤置地有限公司原黨委書記、董事局主席、首席執行官唐勇。（圖／翻攝自華潤電力）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸4名地產界高管（或前高管）23日先後被查，涉及企業包括央企華潤集團旗下的華潤置地、廈門最大國企廈門建發集團，以及深圳最大公共住房企業深圳市人才安居集團有限公司。陸媒稱，4名地產大佬同一天被調查，屬實罕見。

據《每日經濟新聞》報導，23日午間，四川省紀委監委微信公眾號「廉潔四川」發布消息稱，華潤置地有限公司原黨委書記、董事局主席、首席執行官唐勇涉嫌嚴重違紀違法，目前華潤集團紀委正對其進行紀律審查，經大陸國家監委指定四川省監委管轄，四川省監委指定綿陽市監委管轄，綿陽市監委正對其進行監察調查。

51歲的唐勇1993年加入中國華潤總公司海南三亞東方大酒店，之後曾任華潤物業管理助理總經理，華潤置地副總經理、總裁、成都大區總經理、黨委副書記、董事局副主席、行政總裁等職務；2019年2月成為華潤置地黨委書記、董事局主席、行政總裁，同年12月辭職，轉任華潤電力黨委書記、總裁，至去年9月出任華潤集團業務單元專職外部董事，今年1月起轉任華潤現代服務專業總監。

當日稍晚，中共深圳市紀律檢查委員會、深圳市監察委員會發布公告稱，深圳市人才安居集團有限公司副總經理劉暉涉嫌嚴重違紀違法。

23日晚間，廈門市紀委監委網站發布公告指出，廈門建發集團有限公司黨委委員、副總經理，建發房地產集團有限公司黨委書記、董事長莊躍凱涉嫌嚴重違紀違法；同一時間也公告，廈門建發集團有限公司黨委委員，廈門建發城服發展股份有限公司黨委書記、董事長施震涉嫌嚴重違紀違法。兩人目前正接受廈門市紀委監委紀律審查和監察調查。

►秒變型男！GIBBON休閒西裝2000元有找　CP值爆高

ET快訊
艾成追思會「燦笑站天父身旁照」　現場白色花海一片
人妻女星爆「偷吃小王」慘遭分居！　企業家老公怒離家
快訊／周玉蔻慘了！　放砲違約慘賠280萬
LIVE／艾成墜樓「社區制煞」　曹瑞傑叔轟矯正署：明明就是脫
警察超會躲！Google落網照曝光　網驚：1動作救了全部
怨殺警兒「從沒養過我」　林信吾獨居母怒：不會想看他一眼
快訊／奧迪女拒檢害閨蜜遭擊斃！　警「用槍合法」不起訴
快訊／艾成墜樓社區舉辦「制煞祈福儀式」　時間、地點曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美軍也關注！解放軍首支「電磁藍軍」亮相 　經歷百萬次推演

美再新增黑名單！　7家中國相關實體列入出口管制清單

大陸地產反腐敗！罕見一天4名央國企大佬被查　全涉嚴重違紀違法

古屋圭司率團訪台　陸外交部批日「背信棄義」：將採堅決有力措施

寧德時代2022年上半年淨利359.4億元　毛利率逐年下降為18.68%

大陸特種兵室內演習片曝！「6字暗示台灣」讓陸網嗨了：懂得都懂

客人住25樓！外送員見「大樓停電」秒腿軟　暖心女一招神解網看傻

颱風馬鞍將影響「珠江流域」　水利部啟動災害防禦Ⅳ級響應

大媽拍照「猛搖吊橋30分鐘」！欄杆斷裂沒在怕　網轟：抓去做苦力

「日華懇」議員團訪台　國台辦：敦促日方在涉台上謹言慎行

台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網

張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

林信吾劫超商7千元逃亡 搭客運被逮子彈已上膛

祖雄「廚房激情喇舌」烏克蘭女友　她「雙腿夾緊腰」..下秒猛K人XD

台南勇警殉職家屬返現場招魂　凃家淚喊回家了曹員嬤疑起乩

遊客忘拔鑰匙！機車遭竊　台南2警尋車...慘遭刺殺亡

李亞萍崩潰痛哭：綺綺，媽媽好想妳　很想再抱抱她..「真的放不下」

美軍也關注！解放軍首支「電磁藍軍」亮相 　經歷百萬次推演

美再新增黑名單！　7家中國相關實體列入出口管制清單

大陸地產反腐敗！罕見一天4名央國企大佬被查　全涉嚴重違紀違法

古屋圭司率團訪台　陸外交部批日「背信棄義」：將採堅決有力措施

寧德時代2022年上半年淨利359.4億元　毛利率逐年下降為18.68%

大陸特種兵室內演習片曝！「6字暗示台灣」讓陸網嗨了：懂得都懂

客人住25樓！外送員見「大樓停電」秒腿軟　暖心女一招神解網看傻

颱風馬鞍將影響「珠江流域」　水利部啟動災害防禦Ⅳ級響應

大媽拍照「猛搖吊橋30分鐘」！欄杆斷裂沒在怕　網轟：抓去做苦力

「日華懇」議員團訪台　國台辦：敦促日方在涉台上謹言慎行

周末小確幸！手搖飲「珍奶第2杯半價」連喝2天

脖子被鐵絲纏住！小狗「獨自到消防局求救」　影片曝138萬人心疼

成功殺價4千萬！在地人每坪201萬　搶下「代官山」高樓層戶

柯文哲曝獄政系統壓力爆表　「不再今日公祭明日忘記才能告慰亡靈」

新竹市推長者免費健檢限量8060人　9／1起開放預約

法官再敲本季第48轟　洋基地鐵大戰橫掃大都會

牧場餵可愛動物疑手沒洗乾淨　台中2歲男童染菌狂拉血便

澤倫斯基：烏克蘭將奪回克里米亞　不會詢問他國意見

直送產地好味道　花蓮文旦柚東森農場開賣

揪甘心！暖心店家贈送飲料　為屏東潮州警打氣加油

大陸熱門新聞

中國特種兵室內演習影片曝光　6個字讓小粉紅又高潮自嗨

作業被偷！女客整疊拿走　男嘆：來不及補了

外送員見電梯停電險爬25樓！暖心女一招神解

正妹護理師喝醉遭撿屍！狼醫值班室洩獸慾被同事發現

大媽猛搖吊橋30分鐘！欄杆斷裂沒在怕

美斷生路管制晶片之母！大陸業者居然笑了

颱風馬鞍將影響珠江流域　水利部啟動災害防禦Ⅳ級響應

25歲券商正妹助理轉行進軍世界小姐！私照噴鼻血

陽台活春宮16秒就出來　男主角終於被捕

日薪7000元！正妹殯儀館上夜班大讚爽缺被打臉

師撿屍路邊攤醉女　眾目睽睽洩慾

手機藏大量賣淫紀錄！大三正妹「全校面前」認了

古屋圭司率團訪台　陸外交部批「背信棄義」：將採堅決有力措施

她穿漢服玩SUP落水溺斃！十幾人救援救不回：衣服吸水太重

更多熱門

相關新聞

古屋圭司率團訪台　陸外交部批「背信棄義」：將採堅決有力措施

古屋圭司率團訪台　陸外交部批「背信棄義」：將採堅決有力措施

日本自民黨籍眾議院議員古屋圭司到訪台灣後，大陸外交部23日表示強烈抗議，「將採取堅決有力措施，捍衛國家主權和領土完整。」外交部還怒斥，「這種背信棄義、包藏禍心的行徑註定失敗。」

美斷生路管制晶片之母！大陸業者居然笑了

美斷生路管制晶片之母！大陸業者居然笑了

美駐中大使公開挺台怒批北京　陸外交部 回應

美駐中大使公開挺台怒批北京　陸外交部 回應

陸「九宮格」紅綠燈陸續上線 右轉紅燈「不亮也可轉」民眾霧煞煞

陸「九宮格」紅綠燈陸續上線 右轉紅燈「不亮也可轉」民眾霧煞煞

高溫預警變常態？　他憂心：跨度至少未來十年

高溫預警變常態？　他憂心：跨度至少未來十年

關鍵字：

大陸房產

讀者迴響

熱門新聞

閨蜜謊稱「抽中柬埔寨機票」揪她旅遊！慘淪豬仔陪睡

江宏傑離婚1年「夜奔男密友家」全被拍！

帳戶多了近2300萬！他得知中頭獎「嚇到發抖」

艾成傳給王瞳「最後1訊息」曝！她反覆看失魂7天

廖老大認了「甘蔗清茶臭酸的」　巡20間分店傻眼

助理主持「怨聲傳黃子佼耳裡」合作破裂

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

林信吾殺警！廢死聯盟深夜發聲了

《女兵日記》楊晴爆「假戲真做人夫羅平」！

「甜美台妹」被騙去柬埔寨：業績差就被賣當娼妓

台積電人妻壞壞經理42次　夫見1物氣炸

陳志強結婚了！謝承均曝4人床照：電燈泡做好久

林信吾殺2警奪槍　媽媽哽咽：被槍決也好

林依晨疑意外曝光「女兒正面照」

更多

最夯影音

更多
台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網

台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網
張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面