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大陸 大陸焦點 特派現場

高溫預警變常態？　陸氣象專家憂心：時間跨度至少未來十年

▲▼夏天,天氣熱,陽光,太陽,熱,海邊,中暑。（圖／翻攝自pixabay）

▲大陸今年出現極端高溫。（圖／翻攝自pixabay）

記者任以芳／綜合報導

今年大陸出現極端氣候，重慶甚至飆出42度高溫，極度不尋常。未來，地球每升溫一度，都將觸發氣候系統變化。《每日經濟新聞》（NBD）專訪大陸氣象局原副局長許小峰分析預警，「全球範圍內，至少近十年或更長時間都將頻發這種高溫天氣，甚至出現超高溫天氣。」

報導指出，地球每升溫一度，都將觸發氣候系統變化，罕見極端事件發生頻率越大，極端熱事件、強降水、農業生態乾旱的強度和頻次以及強颱風（颶風）的佔比都將增加。

談及今年高溫天氣是否變成常態化？大陸氣象服務協會會長、大陸氣象局原副局長許小峰說，氣候變化主要體現在兩個方面，一是總體溫度呈上升趨勢；其次，極端天氣出現的頻次變高。氣溫總體是呈波動式上升，不是每年都比去年溫度更高，但總體趨勢是向上的。

他說，外界普遍認為，近一百年，全球平均溫度上升了一度多。1℃可能聽起來不多，但對整體大氣有著強烈的影響。當大氣中能量

▲▼ 大陸氣象服務協會會長、大陸氣象局原副局長許小峰。 。（圖／翻攝 每日經濟新聞）

▲大陸氣象局原副局長許小峰。 （圖／翻攝 每日經濟新聞）

許小峰進一步說，去年河南暴雨，河北、遼寧等地多現龍捲風，華南出現高溫乾旱……諸如此類極端天氣，都與氣候變化的大背景相關，而且這種狀況不會在短期內會消失，將持續很長時間。

至於高溫為什麼會持續這麼長時間？許小峰表示，一般來說，高溫天氣一旦出現，至少會存在一到兩個星期。不像暴雨，會很快結束。從目前來看，預計全大陸至少還會存在一個星期。

另外，長江局部乾旱的情況幾乎每年都會發生，但今年出現了更大範圍且異常嚴重的乾旱。這主要是因為大氣環流異常引發持續高溫，加上7月以來長江流域降雨量較常年同期偏少4成，導致長江流域出現「汛期反枯」現象。

▲▼ 廬山瀑布瘦成一條線、鄱陽湖縮水 。（圖／翻攝 央視）

▲大陸旱情持續，最大淡水湖鄱陽湖面積也縮水 。（圖／翻攝 央視）

由於長江流域是大陸經濟活動和自然資源比較豐富的地方，出現大範圍旱情對生產生活和自然生態影響很大。從7月20日起至8月19日，大陸中央氣象台連續30天發佈高溫預警。高溫40℃以上的覆蓋範圍打破歷史紀錄。

高溫少雨讓長江多處水位創下有紀錄以來新低，甚至出現「汛期反枯」現象。大陸佔全年糧食產量75%的秋糧，距離收穫僅有一個多月。抗旱、保電、保水， 攸關下半年糧食安全和經濟穩定局勢。

近年來大陸在水利建設方面的投入很大，農村地區抗旱依然脆弱，大範圍的旱情下，一些具備現代農業設施的地區情況可能還好一些，如果是依靠天然降雨的地區，種植生產面臨困難。

最後，許小峰再次提醒，從今年的應對情況來看，（人們）對超高溫天氣產生的影響及對人類生產、生活造成的危害還遠遠認識不夠。需要各行各業聯動，共同加強對它的認識，才能採取有效措施去應對。

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