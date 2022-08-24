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小獵人製作陷阱體驗原民文化　逾2.8萬學生「夏日樂學」創新高

▲▼「夏日樂學計畫」參與校數及學生創新高，全台逾2.8萬學生體驗多元活潑課程，圖為苗栗縣僑育國小的客家手作藝術之竹編客家扇。（圖／教育部提供）

▲今年「夏日樂學計畫」參與校數及學生創新高，圖為苗栗縣僑育國小的客家手作藝術之竹編客家扇。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

為提供學生暑假不中斷的學習環境，教育部國教署舉辦「111年夏日樂學計畫」，今年暑假在全台國中小學同步展開，今年共補助1070所國中小學辦理本土語言、英語及整合式活動課程，讓學生在暑假期間體驗有別於學期中的學習方式，總計今年暑假共有1345班辦理課程，約2萬8200位學生參加，參與校數及人數皆創下歷年新高。

教育部教育署舉辦「111年夏日樂學計畫」，暑假期間已在全台國中小學同步展開，國教署指出，夏日樂學計畫，主要透過活動式、沉浸式的課程設計，擴展學生學習視野及興趣，強化學生對於本土文化及家鄉土地的情感，依據在地特色、學生需求及社區資源發展，將學校所提出的計畫區分為「本土文活動課程」、「整合式學習」，以及111年更新增方案「英語主題式課程」，營造生活化的英語學習情境和主題課程，來增進孩子學習英語的樂趣與成效。

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以苗栗縣僑育國小為例，國教署表示，透過客語融入活動式課程設計，規劃客家文化桌遊設計製作及客語小主播課程，在沉浸式教學方式中，提升學生「說客語」溝通能力，並以客家童玩玩科學、客家廣場舞與美食及手作藝術等體驗課程，讓孩子邊玩邊學習本土語，將客語融入生活，傳承客語文化及語言。

▲▼「夏日樂學計畫」參與校數及學生創新高，全台逾2.8萬學生體驗多元活潑課程，圖為苗栗縣僑育國小的梵谷星月之夜手作藝術創作。（圖／教育部提供）

▲苗栗縣僑育國小的梵谷星月之夜手作藝術創作。（圖／教育部提供）

此外，國教署指出，台南市新南國小透過STAEM課程設計，進行自然與生活科技與環境教育議題跨領域課程，以生活中自製出一個彩虹珍珠海洋，及利用大氣壓力的原理，讓小朋友製作屬於自己噴水池，透過探究式教學，以實驗及發表，提升學生的學習動機與自主學習能力。

▲▼「夏日樂學計畫」參與校數及學生創新高，全台逾2.8萬學生體驗多元活潑課程，圖為台南市新南國小的空氣與水科學探究活動。（圖／教育部提供）

▲台南市新南國小的空氣與水科學探究活動。（圖／教育部提供）

國教署表示，連續7年辦理夏日樂學計畫的屏東縣泰武國小則以「百年校慶」規劃設計課程，讓孩子們在參與體驗活動中，感受及學習文化趣味與族語的珍貴，課程包含耆老傳承傳統工寮搭建、獵人陷阱製作、小米酒釀造、彩繪排灣族手紋、舞蹈等，展現傳統生活樣貌，讓學生認識自己族群的文化底蘊，充實部落孩子的暑期生活。

▲▼「夏日樂學計畫」參與校數及學生創新高，全台逾2.8萬學生體驗多元活潑課程，圖為屏東縣泰武國小的陷阱製作課程。（圖／教育部提供）

▲▼「夏日樂學計畫」參與校數及學生創新高，上圖為屏東縣泰武國小的陷阱製作課程，下圖為屏東縣泰武國小的製作竹杯課程。（圖／教育部提供）

▲▼「夏日樂學計畫」參與校數及學生創新高，全台逾2.8萬學生體驗多元活潑課程，圖為屏東縣泰武國小的製作竹杯課程。（圖／教育部提供）

國教署表示，今年新南國小還特別申辦英語主題式課程，以「Disney Fun暑假」為主軸，透過「獅子王」影片引導孩子認識非洲大草原、動物的英文，動手做非洲特色美食，畫出代表非洲藝術的創作畫，學習非洲的歌曲及舞蹈，感受每一個國家的特色及文化，讓孩子在生活中快樂學習英語。

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