退場審議會最快月底召開　教部：開會當天就公告專輔學校名單

▲教育部最快本月底召開退場審議會，並公告專輔學校名單，提供各界參考。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

私校停招、停辦消息頻傳，不少學生與家長都擔心誤上即將沉沒的私校，教育部今（23日）表示，退場審議會委員已經組成並完成簽核，目前就是詢問委員可出席時間，最快8月底、慢則9月初，就會召開退場審議會議，原則上當天開完會就會儘速公告專輔學校名單，提供各界參考。

受到少子化影響，私校學生人數大減，因此停招、停辦或被列為專輔學校的消息頻傳，不少學生與家長擔憂，未來就讀大學可能念不完4年，立法院在4月三讀通過「私立高級中等以上學校退場條例」，教育部也緊鑼密鼓進行相關配套，昨天（22日）在行政院公報上公告訂定「高級中等以上學校退場審議會組織及運作辦法」，明定教育部組成私立高級中等以上學校退場審議會，審議會召集人由教育部次長兼任。

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教育部技職司副司長柯今尉表示，由於相關子法昨天已經公布，退場審議會名單也完成簽准，共有25名常設委員及4名浮動委員，名單不能公布，4名浮動委員則是根據審查某校是否為專輔名單時加進來，4名中有兩名為學生，所以最多開會時將有29人。

▲包括高苑科大在內等已經被教育部列為專輔學校，將是審議會優先審查對象。（圖／摘自高苑科大臉書）

至於退場審議會何時開會，柯今尉指出，現正在詢問委員時間，依規定要達到2/3委員出席才能開會，希望最快8月底前可以召開，最慢則是9月初，但時間不會差得太遠，預計首次開會，將會先審查之前已在退場輔導名單的學校，是否要繼續留在這個名單上，但會有多少學校列入討論，目前無法透露，但之後會公告。

柯今尉強調，原則上在退場審議會開完會當天，就會儘速公告退輔學校名單，但還是得看當天狀況，例如每審查一個案子就要一個小時，但一整天無法審查完全部個案，就要分成兩天來審查，原則上當天審查完先公告。