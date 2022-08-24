外役監男放風竟恐嚇前女友！開價12萬贖性愛片　連阿公都收到

▲許姓男子利用自強外役監服刑假日返家之際，以手上還有性愛裸照撥電話恐嚇前女友要求12萬。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市許姓男子和未滿18歲小鈴（化名）交往期間，強迫拍下性愛影照，許男因另案入監服刑，竟利用自強外役監服刑假日返家之際，因懷恨被分手，打電話恐嚇小鈴稱「手上還有裸照」且要求以12萬換性愛影片，機智小鈴準備假鈔約在捷運站並報警，讓許男當場遭警逮捕。士林地院審結，依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪判許男有期徒刑8年。

判決指出，許男與17歲小鈴從2017年開始交往，並同居在小鈴家，但許男突性情大變，竟多達11次強迫小鈴進行人與人連結、口交，甚至要求全裸做出自慰等動作並以手機拍下過程。

2019年4月13日，許男因另案入監服刑，小鈴以為終於可以離開恐怖情人，並提分手，被分手的許男超不爽，竟在今年情人節利用在自強外役監服刑假日返家，打電話恐嚇小鈴並稱「還保留性愛影片」，同年3月4日、19日致電騷擾，甚至傳郵件給小鈴祖父，同時也告訴小鈴手上握有備份，要求拿12萬換取照片，還暗示影片、照片流出完全不會影響到他自己。

心生畏懼的小鈴，擔心許男真的會將影片外流，先假裝答應，並約在北市某捷運站交付款項，但機靈的她，不僅準備12萬假鈔，也同時聯繫警方，警方等交付錢瞬間，上前將許男逮捕。

許男開庭時堅詞否認有對小鈴進行強制性交，並辯稱2人是合意，且影、照片都是小鈴自願自己拍攝，沒有引誘、強暴、脅迫。

法官審酌許男明知小鈴案發時未滿18歲，心理於發展階段，竟為滿足其個人私慾，拍攝性交、猥褻行為電子訊號等犯行，顯然缺乏保護少年正常成長權益意識，又在小鈴年滿18歲後，因不滿被分手，竟拿性交、猥褻照恫嚇取財，考量雙方尚未達成和解，自陳國中畢業，高中肄業，之前從事保全、超商工作，平均月收入約3萬元初，離婚，育有1名未成年女兒，依恐嚇取財未遂罪，處有期徒刑5月、又依9次違反本人意願方法使少年被拍攝性交行為行電子訊號罪，合併執行有期徒刑8年。