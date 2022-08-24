　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

外役監男放風竟恐嚇前女友！開價12萬贖性愛片　連阿公都收到

▲桃園市蔡姓男子去年與女友分手後心生怨恨，去年6月間以竊錄女友裸照與隱私部位影片恫嚇，女友憤而報警提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲許姓男子利用自強外役監服刑假日返家之際，以手上還有性愛裸照撥電話恐嚇前女友要求12萬。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市許姓男子和未滿18歲小鈴（化名）交往期間，強迫拍下性愛影照，許男因另案入監服刑，竟利用自強外役監服刑假日返家之際，因懷恨被分手，打電話恐嚇小鈴稱「手上還有裸照」且要求以12萬換性愛影片，機智小鈴準備假鈔約在捷運站並報警，讓許男當場遭警逮捕。士林地院審結，依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪判許男有期徒刑8年。

判決指出，許男與17歲小鈴從2017年開始交往，並同居在小鈴家，但許男突性情大變，竟多達11次強迫小鈴進行人與人連結、口交，甚至要求全裸做出自慰等動作並以手機拍下過程。

2019年4月13日，許男因另案入監服刑，小鈴以為終於可以離開恐怖情人，並提分手，被分手的許男超不爽，竟在今年情人節利用在自強外役監服刑假日返家，打電話恐嚇小鈴並稱「還保留性愛影片」，同年3月4日、19日致電騷擾，甚至傳郵件給小鈴祖父，同時也告訴小鈴手上握有備份，要求拿12萬換取照片，還暗示影片、照片流出完全不會影響到他自己。

心生畏懼的小鈴，擔心許男真的會將影片外流，先假裝答應，並約在北市某捷運站交付款項，但機靈的她，不僅準備12萬假鈔，也同時聯繫警方，警方等交付錢瞬間，上前將許男逮捕。

許男開庭時堅詞否認有對小鈴進行強制性交，並辯稱2人是合意，且影、照片都是小鈴自願自己拍攝，沒有引誘、強暴、脅迫。

法官審酌許男明知小鈴案發時未滿18歲，心理於發展階段，竟為滿足其個人私慾，拍攝性交、猥褻行為電子訊號等犯行，顯然缺乏保護少年正常成長權益意識，又在小鈴年滿18歲後，因不滿被分手，竟拿性交、猥褻照恫嚇取財，考量雙方尚未達成和解，自陳國中畢業，高中肄業，之前從事保全、超商工作，平均月收入約3萬元初，離婚，育有1名未成年女兒，依恐嚇取財未遂罪，處有期徒刑5月、又依9次違反本人意願方法使少年被拍攝性交行為行電子訊號罪，合併執行有期徒刑8年。

►秒變型男！GIBBON休閒西裝2000元有找　CP值爆高

ET快訊
女撞球好手操盤狠剝皮！找酒店妹陪睡詐179萬　判21年入獄畫
143人看了她電影「走出戲院」就喪命！　湯蘭花悲：我是歷史的
2道鋒面進逼　「變涼時間曝」
殺2警嫌犯被羈押！「靠北警察」一篇感謝文酸爆：抱歉，承翰學長
林瑞陽「復活了」！宣布成立新事業
瑭霏驚嚇還原被搶過程！　遭勒脖硬拉到後座
快訊／金防部「休假官兵自發丟石頭擾亂無人機」：該機隨即飛離！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南警曹瑞傑中38刀亡！哥含淚「下輩子別再當英雄」點1悲劇刪文

外役監男放風竟恐嚇前女友！開價12萬贖性愛片　連阿公都收到

殺2警嫌犯被羈押！「靠北警察」一篇感謝文酸爆：抱歉，承翰學長

瑭霏驚恐還原被搶過程！遭勒脖被硬拉到後座　左眉撞擊險破相

天雨路滑拖板車自撞護欄「車身破超大洞」　800箱飲料掉滿路

桃園情侶檔躲民宅種大麻　查獲活體逾300株！辯自己用下場慘

台中狼校長25年前性侵曝光...竟騷擾家長　又1女學生指控淪性奴

懷疑女友A錢往死裡打！她老父也遭毒手　恐怖情人下場曝

內急男手機掉糞坑...好心OL幫清洗還親自歸還　竟被控偷記憶卡

臥床23年亡！警兒遭逃兵開槍轟腦成植物人　父怒：絕對不能廢死

台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網

張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

林信吾劫超商7千元逃亡 搭客運被逮子彈已上膛

祖雄「廚房激情喇舌」烏克蘭女友　她「雙腿夾緊腰」..下秒猛K人XD

台南勇警殉職家屬返現場招魂　凃家淚喊回家了曹員嬤疑起乩

遊客忘拔鑰匙！機車遭竊　台南2警尋車...慘遭刺殺亡

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

台南警曹瑞傑中38刀亡！哥含淚「下輩子別再當英雄」點1悲劇刪文

外役監男放風竟恐嚇前女友！開價12萬贖性愛片　連阿公都收到

殺2警嫌犯被羈押！「靠北警察」一篇感謝文酸爆：抱歉，承翰學長

瑭霏驚恐還原被搶過程！遭勒脖被硬拉到後座　左眉撞擊險破相

天雨路滑拖板車自撞護欄「車身破超大洞」　800箱飲料掉滿路

桃園情侶檔躲民宅種大麻　查獲活體逾300株！辯自己用下場慘

台中狼校長25年前性侵曝光...竟騷擾家長　又1女學生指控淪性奴

懷疑女友A錢往死裡打！她老父也遭毒手　恐怖情人下場曝

內急男手機掉糞坑...好心OL幫清洗還親自歸還　竟被控偷記憶卡

臥床23年亡！警兒遭逃兵開槍轟腦成植物人　父怒：絕對不能廢死

台南警曹瑞傑中38刀亡！哥含淚「下輩子別再當英雄」點1悲劇刪文

早餐店霸主「國農牛乳」爆不明沉澱物！　工廠回應：自然現象

36歲男出國5天確診「猴痘、新冠+愛滋」！成全世界首例

7歲妹「上課頭暈想睡」長惡性腦瘤！媽愣：從沒想過　9大警示徵兆曝

髒又噁！婆家「N個奇葩習慣」媳婦崩潰：牙刷毛巾共用是X小？

外役監男放風竟恐嚇前女友！開價12萬贖性愛片　連阿公都收到

打LINE電話「會先傳訊息問？」　網喊1舉動巨雷：會封鎖

東元自動化展聚焦3主題　打造低碳智慧未來工廠

沈慧虹拒回應「論文雙殺」　45字肯定林智堅：過去8年是好市長

「剛回家菜鳥V.S.老屁股」米克斯開腿坐　3年對比照連身材也進化

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

社會熱門新聞

奧迪女拒檢害閨蜜遭擊斃　警「用槍合法」不起訴

女星瑭霏遭搶畫面曝　車停捷運站旁遭劫匪勒脖

「甜美台妹」被騙去柬埔寨：業績差就被賣當娼妓

林信吾殺警！廢死聯盟深夜發聲了

台積電人妻壞壞經理42次　夫見1物氣炸

林信吾殺2警奪槍　媽媽哽咽：被槍決也好

艾成墜樓案外案！社區控王瞳友人硬闖搬家

快訊／國道1號內湖交流道事故！1駕駛墜高架橋

板橋死亡車禍！女騎士違規右轉遭重機撞上噴飛不治

林信吾4字曝逃獄原因　假釋前卻殺警

怨殺警兒「從沒養過我」　林信吾母：不會想看他一眼

批中天是紅媒、蔡衍明酒色財氣　周玉蔻要賠280萬

殺警案最衰苦主現身　卡3罪投案下場曝光

恐怖瞬間曝！國道高架車禍「駕駛噴飛」墜平面道路

更多熱門

相關新聞

人妻患多重人格　小王硬上分身遭起訴

人妻患多重人格　小王硬上分身遭起訴

1名患有多重人格的人妻，平常是個性溫柔的人格，有時遇到不如意，另個人格才會現身，人妻以溫柔人格和高姓男子外遇交往，高男卻在明知人妻的人格轉換為另一人格時硬上，人妻不甘受辱提告，高男坦承自己知道對方有兩個不同人格，台北地檢署23日起訴認定，高男明知仍違背其中一個人格的意願，涉犯強制性交罪，將他起訴。

詐團辣妹誘視訊裸聊遭側錄　鮮肉男被恐嚇6萬

詐團辣妹誘視訊裸聊遭側錄　鮮肉男被恐嚇6萬

淫狼喬賭債竟性侵7旬婦　孫女看監視器急呼救兵

淫狼喬賭債竟性侵7旬婦　孫女看監視器急呼救兵

同住一房承諾「不越線」　男網友硬上下場曝

同住一房承諾「不越線」　男網友硬上下場曝

電影院性侵女網友　色男賠60萬還得關

電影院性侵女網友　色男賠60萬還得關

關鍵字：

強制性交恐嚇取財兒童及少年性剝削防制條例拍攝少年性交行為電子訊號罪

讀者迴響

熱門新聞

江宏傑離婚1年「夜奔男密友家」全被拍！

閨蜜謊稱「抽中柬埔寨機票」揪她旅遊！慘淪豬仔陪睡

廖老大認了「甘蔗青茶臭酸的」　巡20間分店傻眼

艾成傳給王瞳「最後1訊息」曝！她反覆看失魂7天

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

帳戶多了近2300萬！他得知中頭獎「嚇到發抖」

助理主持「怨聲傳黃子佼耳裡」合作破裂

全場嚇傻！艾成弟「長相神複製」獻唱

王瞳暴瘦現身追思會！「一身白衣」送別艾成

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

奧迪女拒檢害閨蜜遭擊斃　警「用槍合法」不起訴

女星瑭霏遭搶畫面曝　車停捷運站旁遭劫匪勒脖

中共無人機「拍金門2兵站崗照」曝　看傻表情超清晰

王瞳看到「婚紗照」癱軟大哭：我答應艾成不哭的

送別艾成《新兵日記》全到了！

更多

最夯影音

更多
台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網

台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網
張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面