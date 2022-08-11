同住一間房承諾「不越線」　男網友進女大生房秒翻臉辯：她說想試試

▲許姓男子2020年透過網路認識20歲女子花花，和花花同住一間房並承諾「不會越線」，未料許男進房秒翻臉，對花花性侵得逞。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫123RF）



記者林冠吟／台中報導

一名許姓男子2020年10月，先是透過網路認識一名20歲的女子花花（化名），2人相約一起在一中街碰面，並同住一晚。而在入住飯店前，花花也不斷向許男表示，同住可以，2人分睡一張床，不可越線，未料許男表面同意後，卻在進房後轉身即對花花性侵得逞。台中地院審理後，依強制性交罪，判處許男有期徒刑3年4月。

判決書指出，許姓男子2020年時透過網路認識一名當時年僅20歲的女子花花，2人透過社群軟體聊天後，決定一起相約在台中逛一中街，最後同住一晚。

不過在入住飯店前，花花不斷向許男表示，可以同住，但「不可以超越界線」，甚至還特別要求飯店準備有2張床的房型，未料許男仍不顧她的抗拒，強行對她性侵得逞。花花事後前往警局提告。

庭審時，許男否認有強制性交犯行，強調當下有詢問花花的意見，是花花自己跟他說，「如果你想要就試試看」。許男還說，由於當時2人經驗都不多，他自己草草射精後便去洗澡，詢問花花隔天有沒有想要去哪裡，才發現花花不太願意理他，他進一步詢問花花，「是不是想要把剛剛的事情成功嗎？」，花花點頭說是後，便整個人跨坐在他的身上，強調自己絕無強迫之意。

不過花花卻還原當時狀況向法官表示，她當時和許男碰面後，有詢問許男這麼晚了「你要住哪裡？」、「要不要幫你訂房」等語，後來她同意和許男入住同一間房，不過她有和許男表示，「不可以越界」，許男當下也答應她了，她甚至還特別訂有2張床的房間，未料當晚卻遭到許男毒手。

▲花花為此還特別訂購有2張床的房型，未料仍遭許男毒手。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



花花表示，遭到許男侵犯後，她也立即傳訊息向學校老師求救，之後便不斷和許男表示她有事情要先走，等到終於脫身後，她也前往心理諮商所進行諮商，最後在心理師的陪同下前往驗傷報案。

台中地院勘驗相關證據後也發現，從花花的驗傷單中，花花的下體陰道和肛門中都驗出男性染色體，經採檢後確認該DNA屬於許男無誤。

法官也同時審酌花花和許男2人的對話紀錄中發現，花花曾邀約許男一起入住飯店，但她表示，「只是一起住而已啊，又沒有要幹嘛，還是你有想要幹嘛嗎？」，許男則回以，「我不會亂來除非妳也想阿哈哈，我是看很多女生都墨守成規不太會願意跟男生同住尤其第一次見」，花花再回，「不要超越界限的話我覺得可以」，足見花花所說屬實。

事發後，花花也傳訊怒質問許男，「為什麼要強迫我做那些事」、「我自己要？我有願意嗎？你還一直要我幫你口交」，足見花花邀約許男同住時，確實僅表明只要同住，並非要和許男發生性行為；而花花也曾傳訊和朋友表示，「性侵的定義是什麼？」、「我好髒，是我的錯」、「他脫我衣服和內衣褲」、「好想死掉」等語，足見許男不顧花花意願，對其性侵得逞，依強制性交罪，判處許男有期徒刑3年4月。全案仍可上訴。