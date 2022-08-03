吳景欽／【林志穎自撞】電動車事故可向製造商求償嗎

藝人林志穎前些日子因為駕駛特斯拉Model X自撞安全島，車輛瞬間起火，幸好有民眾趕緊搶救送醫，才免憾事發生。如特斯拉之類的電動車，除了裝滿電池外，還有自動駕駛功能，不免就讓人聯想，車輛事故及起火，是否與此等設計有關。雖目前事故發生原因仍待調查，但面對未來，自駕電動車越來越多之下，到底怎樣的事故情況才得以向製造商求償，卻是必須思考的課題。

對於商品製造者責任，依據《消費者保護法》第7條第3項，乃採取無過失責任，只是若製造者能舉證其無過失，法院可以減輕賠償責任。而依據《消費者保護法》第51條，若屬故意，則可請求五倍以下的懲罰性損害賠償，若屬重大過失，則可請求三倍以下的懲罰性損害賠償。之所以如此規定，主要是要解決小蝦米對抗大鯨魚的困境。因若採過失責任，則身為消費者的原告，就必須舉證企業主對於其商品所造成的損害，有監督的過失，則在資訊與資源，明顯有相當大的落差下，就必落入「舉證所在、敗訴所在」的窠臼中。故採無過失責任，原告即可省去如此的麻煩，被告頂多舉證自己無過失，以來減輕其賠償責任。

惟採無過失責任，只是解決了當事人地位差的部分問題。因依據《消費者保護法》第7條第1、2項，製造者要負損賠責任，必須是損害結果是因商品有瑕疵所造成。至於所謂商品瑕疵，包括設計、製造或警告、指示的缺陷。

故以具有自動駕駛的電動車來說，若消費者欲向製造者請求損害賠償，首要就得證明車輛在設計或製造上的瑕疵。而根據《消費者保護法》第7條第1項，衡量是否有瑕疵，必須符合當時科技與專業水準的合理安全期待，只是以這類新科技的車輛來說，往往具有未來性，根本無法以現時的科技水平來審視。如在仍以人力駕駛的現在，何能以此標準來審視自動駕駛是否安全，同樣地，也無法以使用汽油的車輛設計與製造標準，來衡量滿布電池的電動車是否安全。更重要的是，一旦起訴於法庭，在消費者的專業知識、擁有資訊量，顯然不如企業，甚至是跨國企業下，要證明產品電動車的設計有瑕疵，且此瑕疵是造成事故起火的原因，恐都是難上加難。

消費者或可突破之點，即在是否有清楚指示商品的合理使用方式、不正確使用的後果、本身所隱藏之風險，甚至在危險發生時，消費者該如何為生命、身體危險之迴避。尤其如自駕電動車，因車體結構與設計必然比傳統車輛複雜，再加以人工智慧與電池使用，總會有極限下，對於使用方式的說明，以及發生事故的逃生處理的告知，顯然更為重要。只是這類告知，雖是商品製造者的義務，但到底該採取何種方式告知、如何使消費者明瞭等，恐都會是問題。甚且，就算未能清楚告知，但如何證明損害發生是因此而起，抑或是消費者使用不當所致，顯也屬不易之事。

總之，現行的侵權行為的損害賠償法制，於交通事故案件，仍是建基於以人力駕駛與採汽油運轉的傳統結構所設計。如此的法制能否符合車輛逐漸走向人工智慧化、電動化的未來，肯定是要進行全面的重新檢視。

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●吳景欽，真理大學法律系所教授兼刑事法研究中心主任。以上言論不代表本報立場。