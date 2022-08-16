吳景欽／【柬埔寨詐騙】防制人口販賣法制

國人被誘騙至柬埔寨工作，致成為人口販賣的對象，被害人數不僅急速增加，恐也存有極大的黑數。警政署除在機場勸阻前往柬埔寨的民眾外，亦加強對特種場所之臨檢，以從根源來防制年輕人被騙。只是在面對緊接而來的刑事訴追，現行法制也有必須檢討之處。

雖於我國《刑法》已有對人口販賣的處罰規定，如第296條的使人為奴隸罪、第296條之1的買賣質押人口罪等，法定刑動輒為五年、七年以上有期徒刑。惟因法條的構成要件，如使人為奴隸、買賣、質押等字眼，往往必須讓人的自由意志受壓制，甚至喪失，故要證明有此等事實非易事。故在2009年，立法院就特別訂定《人口販運防制法》，以填補可能出現的處罰漏洞。

在《人口販運防制法》中，依據行為態樣的不同，就有法定刑輕、重之別，最嚴重者，即是第34條第1項，意圖營利而強制摘取他人器官，可處七年以上有期徒刑；若是以不當債務來使人陷入難以求助的狀態，致為器官摘除，亦可處五到十二年的有期徒刑。

惟此法針對意圖營利而以不當債務約束他人，致從事性交易者，依據第31條第1項，僅為六個月至五年的有期徒刑；若使人為不相當報酬之工作，依據第32條第2項，僅為三年以下有期徒刑。但此刑罰與《刑法》本文的相關法條之法定刑，差異不大，特別立法的實益因此降低。同時，因本國人於國外犯罪或成為被害人時，根據《刑法》第7、8條，只有犯最輕本刑三年以上有期徒刑之罪，才為我《刑法》效力所及，就可能出現域外犯罪的治罪漏洞。

尤其人口販賣，屬跨國犯罪，故無論犯罪地點是否在國內或國外，也不論犯罪者或被害者是否為本國人，理應都為《刑法》效力所及才是。但依據《刑法》第5條所列的普世管轄權範圍，其中第9款，僅列有《刑法》第296條及第296條之1之罪，立法實有不足，就應修法將之擴及於《人口販運防制法》的所有犯罪。

雖目前人口販賣的犯罪者有可能身在國外，就算將此等犯罪，全列為我國《刑法》效力所及，恐也因司法互助的困難，致難以為實際的刑事究責。至少在法制上先行準備，才有可能向外國提出司法互助之請求。至於在國內部分，就應以《組織犯罪防制條例》來對人蛇集團進行訴追，並藉由《洗錢防制法》及沒收手段，斷絕其金錢來源。

現階段當務之急，即是主政者必得傾全力宣傳與勸導危邦不入的想法。畢竟，台柬之間無任何外交往來，更遑論司法互助，台人一旦進入該國，就有如俎上魚肉。

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●吳景欽，真理大學法律系所教授兼刑事法研究中心主任。以上言論不代表本報立場。