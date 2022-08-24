等1年！頂呱呱「辣味1斤雞」回來了　限時5天搶吃

▲經典辣味1斤雞回來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

辣的來了！繼原味1斤雞後，台灣人氣速食品牌「頂呱呱」的「辣味1斤雞」睽違1年也宣布重磅回歸了，整整600g的經典辣味雞塊220元就能吃到，加碼還有銅板加價購活動，即日起限時5天搶吃，每人限購2份，每日、每店數量有限、售完為止。

▲頂呱呱辣味雞塊深受不少鐵粉喜愛。

鐵粉狂敲碗的「頂呱呱辣味1斤雞」回來了，即日起至8月28日限時5天開吃，整整600g的經典辣味雞塊售價220元，外送平台同享286元吃優惠，並加碼祭出加價購活動，門市可用25元、外送35元加購「35元指定飲品（可樂系列飲品、功夫系列－蜜／青／紅／綠茶）1杯」，還有「地瓜薯條1份」門市加價購35元，外送60元、「呱呱包1份」門市加價購45元，外送60元，提醒1斤雞每人每次限購2份、加購上限任選10組，每日每店數量有限、售完為止。

▲▼周二（上圖）、周四（下圖）優惠一次看。

另，必勝客、肯德基也宣布於「PK雙饗卡APP」祭出會員限定好康，即日起固定周二、周四上午10時各推6種下殺優惠，像是周二就有必勝客的「百元紙包筆管麵」、「5折派對組合餐」及「5折拼盤超值券」等，肯德基則推「吮指雙雞餐下殺5折」、「6拼滿足餐46折」及「花生熔岩餐52折」。

周四部分必勝客推「雙享餐（比薩+紙包筆管麵）169元吃」、「67折巴斯克熔岩起司蛋糕券」及「美式臘腸甜心券下殺4折」，肯德基有「99元上校雞塊分享盒」、「雞腿堡獨享餐下殺55折」及「6塊雞分享餐58折」等，8月25日、8月30日、9月1日限定上午10時開搶，每款、每天限量100份，還開放轉贈功能。

【你可能也想看】

►優惠碼先收！麥當勞「10塊雞塊、中杯那堤買1送1」爽吃42天

►炸雞餐下殺5折！2大速食店「限時優惠」只有4天 還有99元雞塊盒

►15款任意喝！人氣手搖飲「買1送1」來了 限時8天