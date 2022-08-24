　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

等1年！頂呱呱「辣味1斤雞」回來了　限時5天搶吃

▲▼頂呱呱辣味1斤雞。（圖／業者提供）

▲經典辣味1斤雞回來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

辣的來了！繼原味1斤雞後，台灣人氣速食品牌「頂呱呱」的「辣味1斤雞」睽違1年也宣布重磅回歸了，整整600g的經典辣味雞塊220元就能吃到，加碼還有銅板加價購活動，即日起限時5天搶吃，每人限購2份，每日、每店數量有限、售完為止。

▲▼頂呱呱辣味1斤雞。（圖／業者提供）

▲頂呱呱辣味雞塊深受不少鐵粉喜愛。

鐵粉狂敲碗的「頂呱呱辣味1斤雞」回來了，即日起至8月28日限時5天開吃，整整600g的經典辣味雞塊售價220元，外送平台同享286元吃優惠，並加碼祭出加價購活動，門市可用25元、外送35元加購「35元指定飲品（可樂系列飲品、功夫系列－蜜／青／紅／綠茶）1杯」，還有「地瓜薯條1份」門市加價購35元，外送60元、「呱呱包1份」門市加價購45元，外送60元，提醒1斤雞每人每次限購2份、加購上限任選10組，每日每店數量有限、售完為止。

▲▼必勝客、肯德基限時優惠。（圖／業者提供）

▲▼周二（上圖）、周四（下圖）優惠一次看。

▲▼必勝客、肯德基限時優惠。（圖／業者提供）

另，必勝客、肯德基也宣布於「PK雙饗卡APP」祭出會員限定好康，即日起固定周二、周四上午10時各推6種下殺優惠，像是周二就有必勝客的「百元紙包筆管麵」、「5折派對組合餐」及「5折拼盤超值券」等，肯德基則推「吮指雙雞餐下殺5折」、「6拼滿足餐46折」及「花生熔岩餐52折」。

周四部分必勝客推「雙享餐（比薩+紙包筆管麵）169元吃」、「67折巴斯克熔岩起司蛋糕券」及「美式臘腸甜心券下殺4折」，肯德基有「99元上校雞塊分享盒」、「雞腿堡獨享餐下殺55折」及「6塊雞分享餐58折」等，8月25日、8月30日、9月1日限定上午10時開搶，每款、每天限量100份，還開放轉贈功能。

【你可能也想看】

►優惠碼先收！麥當勞「10塊雞塊、中杯那堤買1送1」爽吃42天
►炸雞餐下殺5折！2大速食店「限時優惠」只有4天　還有99元雞塊盒
►15款任意喝！人氣手搖飲「買1送1」來了　限時8天

►秒變型男！GIBBON休閒西裝2000元有找　CP值爆高

ET快訊
艾成追思會「燦笑站天父身旁照」　現場白色花海一片
人妻女星爆「偷吃小王」慘遭分居！　企業家老公怒離家
快訊／周玉蔻慘了！　放砲違約慘賠280萬
LIVE／艾成墜樓「社區制煞」　曹瑞傑叔轟矯正署：明明就是脫
警察超會躲！Google落網照曝光　網驚：1動作救了全部
怨殺警兒「從沒養過我」　林信吾獨居母怒：不會想看他一眼
快訊／奧迪女拒檢害閨蜜遭擊斃！　警「用槍合法」不起訴
快訊／艾成墜樓社區舉辦「制煞祈福儀式」　時間、地點曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

新冠患者後遺症「失眠」居冠！高科技助眠神器問世

等1年！頂呱呱「辣味1斤雞」回來了　限時5天搶吃

中秋烤肉「醬」做清爽又簡單！營養師教作「清爽系烤肉醬」簡單到連小學生都會

最貴1杯500元！超商最新「3款頂級藝伎咖啡」　只有18間門市買得到

限時2周搶喝！超商精品美式、拿鐵「第2杯只要10元」

睡好床也是一種健康投資！副業女王＋半導體大老激推「美國蕾絲床墊」

出遊踩點必去！超商「5大人氣卡通門市」　獨家七龍珠主題店在林口

東森農場鮮採直送花蓮鶴岡文旦　王令麟挺小農再送50%東森幣買氣熱

蘑菇做成建築？創新建材不用靠新技術或複雜材料

快訊／崩潰！foodpanda不能下單了　平台無預警「餐廳全關閉」

台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網

張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

林信吾劫超商7千元逃亡 搭客運被逮子彈已上膛

祖雄「廚房激情喇舌」烏克蘭女友　她「雙腿夾緊腰」..下秒猛K人XD

台南勇警殉職家屬返現場招魂　凃家淚喊回家了曹員嬤疑起乩

遊客忘拔鑰匙！機車遭竊　台南2警尋車...慘遭刺殺亡

李亞萍崩潰痛哭：綺綺，媽媽好想妳　很想再抱抱她..「真的放不下」

新冠患者後遺症「失眠」居冠！高科技助眠神器問世

等1年！頂呱呱「辣味1斤雞」回來了　限時5天搶吃

中秋烤肉「醬」做清爽又簡單！營養師教作「清爽系烤肉醬」簡單到連小學生都會

最貴1杯500元！超商最新「3款頂級藝伎咖啡」　只有18間門市買得到

限時2周搶喝！超商精品美式、拿鐵「第2杯只要10元」

睡好床也是一種健康投資！副業女王＋半導體大老激推「美國蕾絲床墊」

出遊踩點必去！超商「5大人氣卡通門市」　獨家七龍珠主題店在林口

東森農場鮮採直送花蓮鶴岡文旦　王令麟挺小農再送50%東森幣買氣熱

蘑菇做成建築？創新建材不用靠新技術或複雜材料

快訊／崩潰！foodpanda不能下單了　平台無預警「餐廳全關閉」

牧場餵可愛動物疑手沒洗乾淨　台中2歲男童染菌狂拉血便

澤倫斯基：烏克蘭將奪回克里米亞　不會詢問他國意見

直送產地好味道　花蓮文旦柚東森農場開賣

揪甘心！暖心店家贈送飲料　為屏東潮州警打氣加油

超想對決偶像潘威倫　曾子祐把學長江坤宇當榜樣

蔡桃貴「上幼兒園每天都哭」！看兒2變化…二伯無奈：只能慢慢陪他走過

3汪咬辣妹比基尼「大跳凌波舞」　媽目睹狂安撫自己：是特價買的

「泰雅族歲時祭」　重返發源地仁愛發祥村舉辦

林姿妙涉貪、江聰淵盜採砂石　民眾黨批藍綠「兩邊烏鴉一般黑」

美軍也關注！解放軍首支「電磁藍軍」亮相 　經歷百萬次推演

消費熱門新聞

崩潰！foodpanda「平台餐廳全關閉」　

中秋當送禮高手找GODIVA　獻上非凡品味

超商最新3款頂級藝伎咖啡最貴要500元

超商美式升級了！限時第2杯7折爽喝

麥當勞首顆「植物肉漢堡」來了！

2大速食店「限時優惠」只有4天

買1大送2小！達美樂加碼「小披薩免費吃」

副業女王＋半導體大老默契激推把「涵碧樓的床墊」搬回家

超商精品美式、拿鐵「第2杯10元」

等1年！頂呱呱辣味1斤雞限時5天吃

太驚人！女子滿臉痘痘一退變正妹

華堡免費吃！漢堡王連5天買1送1

萬物皆漲 「升級網路竟降價」!

超商最新集點「汪汪隊立大功」來了

更多熱門

相關新聞

晶華栢麗廳中秋節推出「大烤宴」

晶華栢麗廳中秋節推出「大烤宴」

中秋就是要烤肉，除了露天烤肉派對之外，台北晶華酒店栢麗廳自助餐廳則是在9月9日至11日午晚餐時段推出「中秋大烤宴」，主廚規劃了慢烤18小時的德州低溫慢烤香料牛胸腹、田納西州經典BBQ豬肋排、堪薩斯城香脆烤全羊腿以及爐烤戰斧牛排等近30種海陸食材。此外，8月24日起，消費者也在晶華外送平台預訂5款外帶家宴餐。

超商最新3款頂級藝伎咖啡最貴要500元

超商最新3款頂級藝伎咖啡最貴要500元

超商精品美式、拿鐵「第2杯10元」

超商精品美式、拿鐵「第2杯10元」

盤點台中6家新入選必比登店家

盤點台中6家新入選必比登店家

台南4家「無名」必比登詳細地址

台南4家「無名」必比登詳細地址

關鍵字：

美食情報美食雲頂呱呱必勝客肯德基

讀者迴響

熱門新聞

閨蜜謊稱「抽中柬埔寨機票」揪她旅遊！慘淪豬仔陪睡

江宏傑離婚1年「夜奔男密友家」全被拍！

帳戶多了近2300萬！他得知中頭獎「嚇到發抖」

艾成傳給王瞳「最後1訊息」曝！她反覆看失魂7天

廖老大認了「甘蔗清茶臭酸的」　巡20間分店傻眼

助理主持「怨聲傳黃子佼耳裡」合作破裂

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

林信吾殺警！廢死聯盟深夜發聲了

《女兵日記》楊晴爆「假戲真做人夫羅平」！

「甜美台妹」被騙去柬埔寨：業績差就被賣當娼妓

台積電人妻壞壞經理42次　夫見1物氣炸

陳志強結婚了！謝承均曝4人床照：電燈泡做好久

林信吾殺2警奪槍　媽媽哽咽：被槍決也好

林依晨疑意外曝光「女兒正面照」

更多

最夯影音

更多
台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網

台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網
張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面