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大陸 大陸焦點 特派現場

客人住25樓！外送員見「大樓停電」秒腿軟　暖心女一招神解網看傻

記者閔文昱／綜合報導

中國連日高溫不斷，四川省陷入供電困境，一名外送員近日將餐點送到女客人住處，卻發現該處大樓停電，讓他差點就要在大熱天爬上25層樓送餐，所幸對方從上方拋下一條紅色細繩，讓他能將餐點綁在繩子上後再由女客人自己拉上去，暖心的舉動不僅令他相當感動，也引發不少網友熱議。

綜合陸媒報導，四川廣安一名李姓女子表示，她在19日下午4點訂了外送，不料她所住大樓在5點左右停電，考量到室外氣溫很高，且住處位於25樓，外送員徒步爬上樓一定會中暑，於是她就找了爸爸在工地上用、又牢固的繩子，拋下樓並請外送員將餐點綁住，再自己慢慢將餐點拉上樓。

▲一名女子從25樓「釣」起自己的外送。（圖／翻攝自微博）

▲一名女子從25樓「釣」起自己的外送。（圖／翻攝自微博）

李女指出，從拋下繩子到最後實際拿到餐點約耗費1個小時，因為繩子太輕的關係，一開始不斷卡在其他樓層的欄杆上，最後經過幾次調整才終於與外送員達成「連線」。對此，外送員也為李女的好意感到相當感動，希望下次有機會能親自為她送餐。

影片曝光後，馬上吸引不少網友討論，紛紛表示「25樓沒電梯小哥很絕望」、「這個外送小哥絕對沒有想到」、「這個影片的視角對懼高症的人來說一陣腿軟」、「真厲害，都不敢往下看」、「這要感謝商家包裝的很結實，不然都散了」，但也有網友提醒「這樣掉下去很容易高空墜物砸到人」、「這要沒繫緊就是另外的故事了」。

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