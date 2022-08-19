高雄恐怖外送員又來了！求愛遭拒三度砸車　還囂張對監視器揮手

記者賴文萱／高雄報導

高雄38歲劉姓外送員有意追求一名女子遭拒，日前跑到該女子先前工作的店家對著老闆車子噴漆、持棍砸車，警方後續調閱監視器鎖定犯嫌，但他拒絕到案。不料，今（19）日清晨，劉男竟又重返現場囂張對著監視器揮手，接著再度持棍猛砸車輛，警方表示，劉姓嫌犯已於中午到案，並送凱旋醫院就醫。

▲高雄恐怖外送員又來了！求愛遭拒竟三度砸車，還囂張對監視器揮手。（圖／記者賴文萱翻攝）

本月14日清晨5點30分左右，高雄前鎮區一心二路一家美髮店前停放的白色車輛，遭到一名男子惡意噴漆，隨後男子二度折返，持棍猛砸車輛，導致車窗及前後擋風玻璃全碎。據了解，犯嫌劉男先前已經砸車過一次，警方調閱監視系統影像鎖定涉案車輛，循線得知犯嫌身分，立即通知其到案說明，但他拒絕到案。

▲▼劉男三度砸車，並拿著噴漆對著車輛猛噴。（圖／記者賴文萱翻攝）

不料，今日劉男竟再度重返店家，這次還囂張對著監視器揮手打招呼，接著拿出棍棒再度朝著停放騎樓車子猛砸，敲壞車子兩側後視鏡，一度作勢離開，但又馬上回來第二度狂敲車輛。後續劉男騎車離開沒多久，疑似不甘心，三度重返，並拿著噴漆對著車輛猛噴。

警方表示，劉男疑似與該店前員工有感情問題，進而毀損車輛洩憤，今再度前往毀損車輛；而劉姓嫌犯已於中午到案，並送凱旋醫院就醫。

▲高雄一名38歲劉姓外送員有意追求女子遭拒，日前跑到女子前東家砸車。（圖／記者賴文萱翻攝）

▼劉男跑到女方前東家噴漆，並二度折返持棍砸車。（圖／翻攝自社會事影音新聞）

當事人女子表示，該名男子之前賣飯糰，她去消費才認識的，但後續男子一直追求、騷擾，更一直要求她嫁給他。而前東家美髮店老闆人很好，跟男子完全不認識，她是4年前在那上班，已經離職2年多了，懷疑男子因不知道新公司，才跑回去砸車，覺得很莫名其妙。