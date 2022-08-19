　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄恐怖外送員又來了！求愛遭拒三度砸車　還囂張對監視器揮手

記者賴文萱／高雄報導

高雄38歲劉姓外送員有意追求一名女子遭拒，日前跑到該女子先前工作的店家對著老闆車子噴漆、持棍砸車，警方後續調閱監視器鎖定犯嫌，但他拒絕到案。不料，今（19）日清晨，劉男竟又重返現場囂張對著監視器揮手，接著再度持棍猛砸車輛，警方表示，劉姓嫌犯已於中午到案，並送凱旋醫院就醫。

▲▼高雄恐怖外送員又來了！求愛遭拒竟三度砸車，還囂張對監視器揮手。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄恐怖外送員又來了！求愛遭拒竟三度砸車，還囂張對監視器揮手。（圖／記者賴文萱翻攝）

本月14日清晨5點30分左右，高雄前鎮區一心二路一家美髮店前停放的白色車輛，遭到一名男子惡意噴漆，隨後男子二度折返，持棍猛砸車輛，導致車窗及前後擋風玻璃全碎。據了解，犯嫌劉男先前已經砸車過一次，警方調閱監視系統影像鎖定涉案車輛，循線得知犯嫌身分，立即通知其到案說明，但他拒絕到案。

▲▼高雄恐怖外送員又來了！求愛遭拒竟三度砸車，還囂張對監視器揮手。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼劉男三度砸車，並拿著噴漆對著車輛猛噴。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄恐怖外送員又來了！求愛遭拒竟三度砸車，還囂張對監視器揮手。（圖／記者賴文萱翻攝）

不料，今日劉男竟再度重返店家，這次還囂張對著監視器揮手打招呼，接著拿出棍棒再度朝著停放騎樓車子猛砸，敲壞車子兩側後視鏡，一度作勢離開，但又馬上回來第二度狂敲車輛。後續劉男騎車離開沒多久，疑似不甘心，三度重返，並拿著噴漆對著車輛猛噴。

警方表示，劉男疑似與該店前員工有感情問題，進而毀損車輛洩憤，今再度前往毀損車輛；而劉姓嫌犯已於中午到案，並送凱旋醫院就醫。

▲▼疑感情因素毀損車輛，前鎮警火速追查到案。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄一名38歲劉姓外送員有意追求女子遭拒，日前跑到女子前東家砸車。（圖／記者賴文萱翻攝）

▼劉男跑到女方前東家噴漆，並二度折返持棍砸車。（圖／翻攝自社會事影音新聞）

▲▼疑感情因素毀損車輛，前鎮警火速追查到案。（圖／翻攝自社會事影音新聞）

當事人女子表示，該名男子之前賣飯糰，她去消費才認識的，但後續男子一直追求、騷擾，更一直要求她嫁給他。而前東家美髮店老闆人很好，跟男子完全不認識，她是4年前在那上班，已經離職2年多了，懷疑男子因不知道新公司，才跑回去砸車，覺得很莫名其妙。

►安全又聰明的「指靜脈智慧保險箱」8990元！存放貴重物品最方便

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
她控遭SM硬上6次拍性愛片　真相竟是「剩女的復仇」
人氣手搖飲「買1送1」來了　限時8天
直播妹掀背心「忘了裡面沒穿」　雙球彈出崩潰了
鳳飛飛逝世10週年　「最深愛的男人」首度露面了！
上班水喝太少！茶、咖啡越喝越渴　營養師揭妙招
快訊／竹科大廠高階主管「在家種大麻」　用心研究每天強光照射
震撼彈！羅力要離隊　富邦悍將改找新洋砲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

泰國押返2人蛇下場曝！極惡幹部帶豬仔團移轉陣地　檢聲請羈押

告白女控遭SM硬上6次拍性愛片　真相竟是「剩女的復仇」下場曝

警察杯杯權威發言：有「私人援救」管道　就是你跟犯罪集團有私交

批蘇嘉全訪印尼「做私人生意」　名律師不服判賠20萬要上訴

快訊／竹科大廠高階主管「在家種大麻」　用心研究每天強光照射

新法上路5個月！全台「酒駕累犯高清照」公布383人　這縣市最多

可惡！把40台人騙到柬埔寨販賣　3人蛇成員遭羈押當好命豬仔

超商搭訕弱智女「騙上摩鐵性侵」　稱罹思覺失調...惡男判4年

送32萬鑽戒換見面！痴情男遇愛情騙子　警怒斥缺德…他心碎夢醒

快訊／簡直就公路飛彈！大貨車國3失控翻覆　駕駛竟滿身酒味

丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...

艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

余苑綺經紀人緊張證實「狀況不樂觀」　全家直奔醫院…余祥銓急取消通告

女兒不想吃飯用奶音撒嬌　狂喊「我愛你」爸被攻陷

超諷刺！心存善念不害人　得知女兒是人蛇首腦淚崩

孩童鞋子意外掉進圍欄 暖心大象竟幫撿起歸還

台鐵惡霸男帶兒硬佔位　嗆列車長「妳惹不起」

泰國押返2人蛇下場曝！極惡幹部帶豬仔團移轉陣地　檢聲請羈押

告白女控遭SM硬上6次拍性愛片　真相竟是「剩女的復仇」下場曝

警察杯杯權威發言：有「私人援救」管道　就是你跟犯罪集團有私交

批蘇嘉全訪印尼「做私人生意」　名律師不服判賠20萬要上訴

快訊／竹科大廠高階主管「在家種大麻」　用心研究每天強光照射

新法上路5個月！全台「酒駕累犯高清照」公布383人　這縣市最多

可惡！把40台人騙到柬埔寨販賣　3人蛇成員遭羈押當好命豬仔

超商搭訕弱智女「騙上摩鐵性侵」　稱罹思覺失調...惡男判4年

送32萬鑽戒換見面！痴情男遇愛情騙子　警怒斥缺德…他心碎夢醒

快訊／簡直就公路飛彈！大貨車國3失控翻覆　駕駛竟滿身酒味

監所有愛超越障礙　基隆看守所推收容人「出所安置服務」

泰國押返2人蛇下場曝！極惡幹部帶豬仔團移轉陣地　檢聲請羈押

告白女控遭SM硬上6次拍性愛片　真相竟是「剩女的復仇」下場曝

「美國隊長」早就不是處男了！浩克說溜嘴　本尊道歉：我是被逼的

爸爸曾與《超人力霸王》有淵源　齋藤工拿到劇本震驚蓋上

許富凱無奈宣布壞消息　嘆：計畫趕不上變化

友達34吋曲面AmLED顯示面板奪中科創新獎　減少殘影、卡頓頻率

天津台博會20日舉辦　鼎泰豐、統一等上百台企參與

帥兒英勇衝火海救人　方馨門外心急呼喚：快回來

陳怡珍關心自備環保杯優惠政策　請環保局加強宣導

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

社會熱門新聞

女女配偶被騙赴柬　做到流產仍要上工

艾成墜樓扶手凹、地磚破　王瞳恐面臨求償修復

「心機高中生」成小蛇頭　拐騙2好友飛柬埔寨

即／開車進地下室「猛撞牆壁」！　基隆男送醫搶救亡

正妹控被性侵2次　他洗事後澡成無罪關鍵

疑捲入黑工案！　苗縣府勞青處副處長涉貪遭收押

台男赴柬埔寨遭退貨！雙腳被被痛打潰爛

知名綜藝主持涉性侵　噁問：被X會叫成怎樣

2女手持「飛金邊單程機票」！起飛前一刻想通了

男大生砸24000嫖妓用3千打槍　結果GG

大二女被騙「過年回家」母聽完淚崩

現任校長爆性侵！台中房思琪父後悔

台南某私校一聲巨響！高三生玩模型手榴彈氣爆出包

受騙男不甩警方勸阻　硬飛柬埔寨：寧可死在那

更多熱門

相關新聞

外送員屎在滾　電梯內啪噠噠掉出

外送員屎在滾　電梯內啪噠噠掉出

有些外送員為了避免工作期間想上廁所，卻找不到能外借廁所的地方，會刻意少喝水，不過若是不小心吃壞肚子就有些悲慘了。近日就有一名外送員因為「屎在滾」，實在是憋不住了，在搭電梯時大便竟直接從褲管掉出來，畫面全被監視器錄下並在網路流傳，雖然不少人直呼超噁，但也有網友看外送員的樣子應該是真的憋不住了，因此不忍苛責。

高雄外送員追愛被拒！狂砸「第三者」車又噴漆

高雄外送員追愛被拒！狂砸「第三者」車又噴漆

上銬外送員跪地畫面曝！堅持最後一單沒送

上銬外送員跪地畫面曝！堅持最後一單沒送

外送員被上銬跪地10分　！一個堅持讓帥警幫送餐

外送員被上銬跪地10分　！一個堅持讓帥警幫送餐

外送員逆向譙警6字經　廟東夜市旁慘被上銬

外送員逆向譙警6字經　廟東夜市旁慘被上銬

關鍵字：

砸車噴漆外送員求愛棒棍.影音

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺手比「讓我走」網心疼　醫：放手是最後的愛

柬埔寨賭場囚禁　「60豬仔」破門竄出暴動畫面曝

客機高空失聯！竟因「2機師睡死」忘記降落

爸媽過世留44萬！銀行堅持本人領

女女配偶被騙赴柬　做到流產仍要上工

心碎！　艾成媽親筆信曝光

艾成墜樓扶手凹、地磚破　王瞳恐面臨求償修復

王瞳開口了　教友曝艾成夫妻婚後互動

才2天就外流！閃亮亮含淚問「為甚麼？」　網超心疼

外交部「3月新聞稿」被挖出　他愣：真誇張

女兒在南科工作　被騙去柬埔寨「失聯6個月」

「心機高中生」成小蛇頭　拐騙2好友飛柬埔寨

轟Bump憑什麼罵外交部　她被掀民進黨背景秒刪文

說好開房錢AA分「男友竟欺騙」！妹子怒：我付全額

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

更多

最夯影音

更多
丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...

丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...
艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面