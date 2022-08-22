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她曬「女兒第一天上學」反差照　網全笑爆：有沒有那麼累？

英國媽曬「女兒第一天上學」反差照　網看了笑爆：有沒有那麼累？

▲英國一名媽媽「出賣」女兒第一天上學的前後反差照。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

隨著開學季的到來，不少家長即將或已經從暑假中「解放」。一名蘇格蘭媽媽就分享4歲小女兒「第一天上學」的前後對比照，只見小女孩上學前還朝氣十足地對鏡頭揮手，怎知下課回來竟瞬間「斷電」，直接累倒在家門前。小女孩極度反差的照片一曝光，立刻掀起網友廣大迴響。

據《鏡報》報導，小女孩蕾拉（Lyla）本月18日「興奮到激動」地迎接她在聖馬可小學（St Mark's Primary School）的第一個開學日。媽媽麥格菈（Stacey McCullagh）則開心地替女兒拍下上學前高興揮手的照片，沒想到下午就看到她直接仰躺在17歲的大女兒露西（Lucy）身上，連家門都還沒進去就直接當場昏睡。

蕾拉直接昏睡在家門前。（圖／翻攝自推特）

▲蕾拉直接昏睡在家門前。（圖／翻攝自推特）

麥格菈表示，蕾拉整個夏天都在說「我不想再去幼稚園了，我已經準備好上小學了」，怎知開學日下午開車和大女兒去學校接蕾拉時，就看到她「累到快失去意識」，一路上還不斷發出小孩子想睡覺的呻吟聲，接著在連家門都還沒打開的情況下昏睡過去，之後便讓她躺在客廳沙發睡了足足1個半小時。

麥格菈事後問小女兒為什麼這麼累時，蕾拉竟回答「我在玩沙子」，且隔天就因在操場摔傷向她抱怨「我可不可以不去上學了」。麥格菈將女兒上學前後的照片分享到網路後，立刻笑爆網友，紛紛表示「有沒有那麼累」，不少家長也表示自己有過類似經驗。此外，英國小孩年滿4歲就可選擇接受銜接幼稚園大班到小學一年級的「零年級」課程。

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