超大繪本、免費二手玩具派對　淡水古蹟博物館親子活動開跑

▲淡水古蹟博物館配合淡水漁人碼頭活動，在積木共和國舉行親子系列活動。（圖／淡水古蹟博物館提供）



記者林育綾／綜合報導

看水舞煙火前，先吹冷氣享受親子活動！淡水古蹟博物館配合「2022淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」，特別延長開放積木共和國，即日起至9/25舉行一系列親子活動。包括8/28「祖父母節」邀請三代同堂反差萌裝扮體驗拍貼，後續還有故事老師用特製大繪本分享淡水歷史故事、與玩具銀行合作的免費二手玩具派對等，每週也搭配中秋等節慶有限定主題。

淡水古蹟博物館配合淡水漁人碼頭活動，在積木共和國舉行親子系列活動，假日及國定假日延長開放至晚間7點，其中8/28的祖父母節舉行「突擊！小小將領大士兵」，邀請三代同堂來場反差萌的裝扮體驗，孫子穿將領服，爺奶穿小兵服，用拍貼機拍下最甜蜜的照片。

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接下來還有「中秋淡古COS趣」、「大耳朵聽故事－爹媽放風時間」、與新北市玩具銀行合作的「共讀共玩－拿件好物」與「親子氣球動手玩」等，讓民眾在欣賞淡水漁人碼頭的水舞及煙火前，先到積木共和國享受舒服涼爽的親子空間。

▲積木共和國舉行親子系列活動，特地延長開放時間。（圖／淡水古蹟博物館提供）

淡水古蹟博物館館長黃麗鈴表示，8、9月的淡水漁人碼頭熱鬧非凡，因此同步推出親子活動，也新增不少有趣的設備與道具，除了祖父母節和中秋節有拍貼機扮裝活動、故事老師用特製大繪本分享有趣的淡水歷史故事、與玩具銀行合作的免費二手玩具派對，另外還有大小朋友都喜愛的氣球和摺紙體驗，希望給家長有好好放鬆，孩子用力放電的好去處。

除了積木共和國之外，滬水一方藝文空間現正展出「淡水開港後唯一勝事：海上只剩下船」特展，特別放大製作首創專為兒童打造的戰爭雙語繪本《海上只剩下船—清法戰爭滬尾之役》，看展如同走進繪本世界。

▲淡水古蹟博物館配合淡水漁人碼頭活動，在積木共和國舉行親子系列活動。（圖／淡水古蹟博物館提供）