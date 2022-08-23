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角頭之子持M16掃射　彰化警14年前頭部中彈...癱瘓臥床10年離世

▲彰化田中警劉福星中彈臥床10年過世。（合成圖／翻攝自彰化縣政府）

▲彰化田中員警劉福星(左)；蕭博壬被逮(右)。（合成圖／警方提供及翻攝自彰化縣政府）

記者唐詠絮／彰化報導

台南市2名警員22日上午在安南區北汕尾三路追捕逃犯，過程中奪槍遇刺殉職，彰化田中警分局14年前也曾發生社頭派出所員警劉福星，在清水岩盤查時，遇到狂徒蕭博壬持M16掃射，頭部中彈重傷成植物人，癱瘓臥床10餘年，4年前不幸過世，而蕭被判無期徒刑定讞。

2008年8月21日清晨4點45分，田中警方局據報清水岩路第4公墓有偷車賊，當天社頭派出所值勤員警劉福興正和蕭瑞能搭檔巡邏，看到1部可疑BMW，劉福興不敢大意，右手持槍、左手拍車窗，車上男子把車窗搖下一點空隙，介紹他就是角頭老大「老得」的兒子蕭博壬，劉命蕭下車受檢。蕭一下車便持M16開槍掃射，劉福興中彈倒臥血泊中、蕭瑞能開1槍反擊，並未受傷。

▲彰化田中警劉福星中彈臥床10年過世。（合成圖／翻攝自彰化縣政府）

▲蕭博壬被逮。（資料圖／翻攝自彰化縣政府）

蕭博壬開槍後隨即逃逸藏匿，警方10天後在當時嘉義監獄服刑時的好友簡金城家逮捕，被依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪，處有期徒刑7年6月、妨害自由罪處有期徒刑1年2月、殺人未遂罪處無期徒刑，2010以宣告無期徒刑無期徒刑定讞。

當年人在醫院的劉福星，聽到蕭博壬被逮捕時曾「睜大眼睛，手、腳動了一下」，其家人一度以為病情好轉，但從此癱瘓臥床整整10年，留下2名未成年女兒，田中警分局當年也曾發動捐款，每年也都前往醫院探視，但仍不幸於4年前過世，他的警界同僚每每談到他的狀況，都十分不捨。

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