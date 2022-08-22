彰化2掃黃勇警竟插乾股色情養生館　每月爽收2到6萬遭判3年6月

▲和美警分局金姓、劉姓員警2019年涉貪汙案。（圖／資料照）

記者白珈陽／彰化報導

彰化和美警分局2019年間爆發查緝八大行業業務的金姓員警、及大霞派出所資深劉姓巡佐，涉嫌包庇轄區色情業弊案，插乾股每月收取2至6萬元不等賄款，遭警方依貪汙罪起訴。近日判決出爐，金、劉被依貪污罪分別判刑2年、3年6月；辜姓、洪姓業者均遭判有期徒刑9月，緩刑4年，並向公庫支付25萬4000元。可上訴。

判決指出，金男自2015年7月27日起任職和美警分局第一組警員，負責辦理正俗業務（查緝不法色情業者）；劉男自2017年7月間任職和美警分局大霞派出所，同樣負責取締色情業者相關勤務。

劉因有固定配合的線民，與金2人通力合作取締轄區不法色情業者，成效顯著、表現優秀，長久下來2人私交甚篤，且深獲分局長倚重信賴。

劉、金因熟悉當地色情養生館經營生態，從而結識辜姓女子與其男友洪姓男子等色情業者。辜女因與前老闆有嫌隙，決定跟洪男自立門戶，2017年6月間，劉、金獲知辜、洪有意經營色情養生館，提議想要入股，辜、洪認為讓身為警察的劉、金加入，有助於生意穩定獲利，遂同意2人入主。

▲身穿黑衣的和美警分局劉姓巡佐與養生館業者喬事。 （圖／資料照）

4人討論後，決議將股份拆分成4股，辜、洪出資25萬元，金、劉各出資12萬5000元，店面開張後，由辜當任現場負責人，洪負責每月結算項目，提供不特定男客全套、半套服務而每次服務都抽取400元，剩餘性交易與按摩款項則由小姐收取。

案經檢警調查，劉利用職務之便，將警方擴大臨檢勤務的時間及對象，事先向長期配合的色情業者通風報信，使之得以規避查緝，並以插乾股方式朋分盈餘，做為包庇對價，而收受色情業者交付的賄賂，為每月2、3萬元至5、6萬元不等，金、劉二人自2018年7月涉足經營色情養生館到2019年6月被查獲為止，不法獲利各約20萬元。當時2人隨即被記二大過，免職，連退休金300萬元也沒了。

法官審酌，金、劉有穩定職業，收入狀況不錯，任職期間更是表現優異，卻貪圖不法利益鋌而走險，不顧警職退休指日可待，投身經營色情養生館，敗壞警紀、背棄社會大眾對於警察的高度信賴，多年來累積的優良事績，毀於一旦，2人行為更使無數兢兢業業、克盡職責的警察一同蒙羞，實應嚴責。