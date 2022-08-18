雲端美眠輕奢入夢　貴族感「沉浸式睡眠體驗」超享受

▲Restonic台北專賣店在南港打造舒適精緻「沉浸式睡眠體驗中心」。



圖、文／美國蕾絲床墊提供

一般傳統傢俱寢具店總是在偌大店面，放置各式各樣不同的床墊寢具，目的即是讓消費者可以快快試躺快快下單，然而在倉促決定下，回家後因不適而後悔的人其實不計其數。有鑑於此，Restonic美國蕾絲台北專賣店提供“沉浸式真實睡眠體驗”，是一處可以讓您完全放鬆，真的就像是在家一樣舒適的床墊專賣店。

輕推開門，灑落著微醺的燈光，耳邊傳來陣陣令人放鬆的音樂，伴隨撲鼻而來的清新芳香，印入眼簾的是簡約低調、優雅輕奢的裝潢風格，搭配店長親切的甜美笑容，再來上一杯暖心花草茶，不禁讓人懷疑：「這真的是床墊專賣店嗎？根本是一間舒壓店吧，試床竟然可以有這麼高級的享受，簡直太療癒了！」

Restonic美國蕾絲床墊台北專賣店 品牌負責人Amy表示「我們希望每位進來的朋友，都可以像在家、像在五星級飯店一樣舒適自在。人生有三分之一的時間在睡覺，好的睡眠能讓大腦與身心靈得到良好的休息，同時也能提升滿足的幸福感，床墊不僅是睡眠工具，床墊的好壞會大大影響到您每天的精神、健康狀態，想達到全身放鬆進入深沉睡眠，挑床墊是大學問。」

夢開始的地方～Restonic美國蕾絲床墊專賣店，為提供顧客全方位純正美式睡眠文化，於今年2022年初陸續在中南部地區展店，8/18起正式插旗在台北南港，現場將擺放多款不同特色床型，可以依照您的喜好、習慣、身型、需求，盡興地隨意試躺，而在您體驗的同時，身體能真實確切感受手作工藝的溫度，Restonic美國蕾絲對於床墊鍥而不捨，追求極致的態度絕對讓您一躺就愛上。



美國蕾絲床墊＿台北專賣店8/18盛大開幕，2022/8/18~2022/9/5活動期間下單，最高抽3萬元回饋金、五星飯店雙人餐券、遊樂園雙人門票、指定床款還有超低優惠價、豪華頂級家電滿額送…等，多項優惠好康活動，歡迎立即預約體驗。

Restonic美國蕾絲床墊 台北專賣店

地址：台北市南港區重陽路8號

電話：02-27882008