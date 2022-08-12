打不開門！他以為遇到「鬼擋門」　一用力驚見「變形米奇」卡門縫

▲原PO為了打開門不小心壓死老鼠，還附上打了馬賽克的米奇屍體。（圖／翻攝自Dcard）



實習記者蘇敏禎／綜合報導

現在正值農曆七月，不少人晚上遇到不尋常的事時，心裡總會覺得心中毛毛的。一名網友就表示，回家時發現公寓大門很難推開，以為自己遇上「鬼擋門」，結果低頭一看，發現竟是一隻大米奇卡在門縫，頭被夾到變形、眼睛也凸出來，讓他嚇得狂唸阿密陀佛。

一名網友在Dcard以「還真以為遇到鬼擋門」為題發文，表示自己昨晚約8點多時下班回家，不料拿了鑰匙打算打開公寓大門卻發現「疑？怎麼門超級難推，該不會又被撞歪了？」但想想覺得不可能於是更用力，可是仍越想越毛「最近又在普渡，該不會遇上了！難道有什麼好兄弟在門後，不讓我進去」。

原PO好不容易推門側身進去後，透過樓梯的感應燈確認過門後也無異物擋門，但低頭一看竟發現一隻「被夾到變形的米奇卡在門縫」，不只頭變形、眼睛也凸出來，但尾巴還有微掙扎，讓他嚇一個直呼「媽呀，真的嚇死我」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於米奇屍體後續的處理，原PO於留言處更新，心情平復後有用手機放佛經10分鐘，然後已經將老鼠屍體清理掉了。但仍覺得有心裡層面的陰影並表示「阿密陀佛，敝人真的不是有意的…」。