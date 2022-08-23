台南2警殉職！警第一時間公布犯嫌是他　黃明昭曝原因：有地緣關係

▲台南2警殉職，犯嫌今凌晨落網，黃明昭說明 。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、陳韻如／台南報導

台南市員警曹瑞傑、凃明誠22日在追緝通緝犯林信吾時，慘遭割喉雙雙殉職。警方於今（23）日凌晨4時36分在新竹客運逮捕林嫌，並於上午9時將他押解返回台南警局。對此，警政署長也出面說明，而針對為何起初公開犯嫌為陳姓男子，他則表示，因陳男有地緣關係，且有遭到通緝，警方因此不排除任何可能，不過詳細的細節仍待進一步調查釐清。

曹瑞傑與凃明誠22日在追查竊盜通緝犯時，遭持刀歹徒攻擊殉職。根據警車行車紀錄器畫面顯示，凃明誠死前曾與歹徒在車前地上搏鬥，2人在地上扭打，凃遭歹徒從後方勒脖，當時警槍被歹徒搶奪在手，他仍奮力掙扎抵抗。

而林信吾在犯案之後，從高雄搭乘和欣客運北上前往新竹，最終在23日清晨4點36分於新竹的客運站落網。據了解，林信吾為明德外役監逃犯，警政署長黃明昭親率新竹市警察局、台南市政府警察局刑警大隊人員將人逮捕，現場起獲警用槍枝及2個彈匣（內有子彈18顆），其中1顆上膛。

警政署長黃明昭稍早出面說明，表示此次案件全國上下動員大批警力，也特別感謝新竹市警局同仁得體的勤務部屬，再不顯露於外的狀況之下，等到犯嫌走下客運後，並遠離其他乘客時才上前壓制逮捕，「不費一槍一彈」，就順利將人押至上銬。

不過，針對警方第一時間公布犯嫌為陳姓男子，黃明昭則說明，因陳男有遭到通緝，且為台南安南區本地人，有地緣關係，警方在秉持著不排除任何可能的情況之下，鎖定其為嫌疑人，但事後陳男也主動投案，在多方比對之下，確定排除他為犯嫌，但詳細的細節仍需由偵辦單位進一步調查釐清。