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殺警全民緝兇險抓錯人！　前員警提「王迎先命案」：差點重蹈覆轍

▲▼台南殺警嫌犯林信吾。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲台南殺警嫌犯林信吾。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者葉國吏／綜合報導　

台南市員警曹瑞傑、凃明誠慘遭割喉殉職；嫌犯林信吾經過一天逃亡，今日（23日）清晨4點36分在新竹的客運站落網。不過整起案件昨天一度傳出嫌犯是另一位叫做「陳偉捷」的民眾，對此前員警石明謹一早在臉書發文，直言這起案件讓他想起「王迎先命案」，還真的差一點重蹈覆轍。

殺警兇嫌林信吾今晨04：36落網，石明謹一早在臉書發文表示，「其實今天的殺警命案，我第一時間想到的是『王迎先命案』。」其實今天的殺警命案，我第一時間想到的是「王迎先命案」。

▲▼石明謹發文。（圖／翻攝臉書／石明謹）

▲石明謹發文指出，殺警案讓他想起王迎先命案。（圖／翻攝臉書／石明謹）

石明謹指出，在1982年，一名計程車司機李師科，殺警奪槍後持槍搶了土地銀行，一名身材長相跟李師科相似的計程車司機王迎先，被女兒的男友檢舉，內政部警政署刑事警察局將他逮捕後，以嚴刑逼供的方式逼他承認犯下搶案，王迎先在警方進行現場重建時，趁機從秀朗橋跳下以死明志。

在此同時，台北市刑警大隊也逮捕了真正的犯嫌李師科，形成一案雙破，但是王迎先已經身亡，而當時宣布破案的數名刑警，反而被通緝分頭逃亡，成為台灣警政史上最大恥辱，同時也促進了刑事訴訟法的大改革。

石明謹表示，事發當下很多鄉民在第一時間警方公布「疑似」犯嫌資料時，就高喊直接開槍打死他，甚至也有警政首長宣示要員警如遇反抗就可以用槍，這樣的心態很可能製造出第二個王迎先。「今天，還真的差一點重蹈覆轍。」

 

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