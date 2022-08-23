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方仰寧還原殺警經過…辣椒水讓歹徒更瘋狂！曹瑞傑最後掙扎仍殉職

▲▼方仰寧說明逮捕殺警案嫌犯經過。（圖／記者黃國霖攝）

▲方仰寧召開記者會針對殺警案作出完整說明。（圖／記者黃國霖攝）

記者莊智勝／台南報導

台南市員警曹瑞傑、凃明誠昨(22日)追查一起機車竊案時，遭到嫌犯林信吾持刀割喉殺害，林嫌在逃亡17小時後，於凌晨4時許在新竹落網。台南市警察局局長方仰寧今早召開記者會，還原案發當下，表示當時凃明誠獨自找到林嫌後曾英勇與他對峙，還朝嫌犯噴辣椒水試圖壓制，不料林嫌因眼睛劇痛亂發狂揮刀，造成凃員因此殞命。

方仰寧表示，昨曹瑞傑是執行守望、交通稽查勤務，因此沒有配槍，曹昨駕駛巡邏車載著凃明誠從中西區一路開到安南區追查一起機車竊案，但行動軌跡只能知道大概位置，因此抵達該處公墓後，凃員下車搜索，曹員則駕車在附近巡邏，不料凃員這時碰上正在公墓喝酒的林信吾，確認他就是偷車嫌犯後，凃員立即喝令其不准動，但林信吾卻反抗拒捕，凃員因此朝其噴灑辣椒水試圖壓制。

怎料林信吾雙眼受到辣椒水的刺激後，劇痛之下竟然暴怒，持刀瘋狂撲向凃員，過程中凃員仍試圖壓制林嫌，並警告式開了一槍，但這一舉動卻令林嫌更怒、更瘋狂，當場揮刀割喉、將凃員刺殺。

而當時在墓地巡邏的曹瑞傑開車找到凃明誠時，凃已經滿身是血、一動不動，沒有配槍的曹見情況不妙，當機立斷駕車要衝撞林信吾，豈料這時林嫌已經搶到凃員的配槍，立即朝著曹瑞傑座車至少連開4槍，警車因此失控衝入一旁草叢，隨後曹瑞傑不敵，也當場殉職。方仰寧說，警車車身上發現4個彈孔，種種跡象都顯示，曹瑞傑當下曾做出最後掙扎，試圖駕車衝撞林信吾，但當下確切情況、細節為何，由於曹瑞傑已經殉職，現在也只能靠同仁鑑識拼湊還原。

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