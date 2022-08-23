快訊／殺警嫌林信吾「押解」畫面曝光！　頭戴安全帽低頭不語

記者黃彥傑、陳以昇、葉國吏／台南、綜合報導

台南市員警曹瑞傑、凃明誠慘遭割喉殉職；嫌犯林信吾經過一天逃亡，今日（23日）清晨4點36分在新竹的客運站落網。今早接近9點警方也將林信吾押解進警局，可以看到他頭戴安全帽，身穿黑色上衣、卡其色長褲，不過由於他被警方押著走，所以面對記者詢問無法回應。

▲林信吾押解進警局。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

曹瑞傑與凃明誠22日在追查竊盜通緝犯時，遭持刀歹徒攻擊殉職。根據警車行車紀錄器畫面顯示，凃明誠死前曾與歹徒在車前地上搏鬥，2人在地上扭打，凃遭歹徒從後方勒脖，當時警槍被歹徒搶奪在手，他仍奮力掙扎抵抗。

而林信吾在犯案之後，從高雄搭乘和欣客運北上前往新竹，最終在23日清晨4點36分於新竹的客運站落網。據了解，林信吾為明德外役監逃犯，警政署長黃明昭親率新竹市警察局、台南市政府警察局刑警大隊人員將人逮捕，現場起獲警用槍枝及2個彈匣（內有子彈18顆），其中1顆上膛。

方仰寧今早記者會表示，當時凃明誠獨自找到林嫌後曾英勇與他對峙，還朝嫌犯噴辣椒水試圖壓制，不料林嫌因眼睛劇痛亂發狂揮刀，造成凃員因此殞命。隨後記者會結束，林信吾也被押解進警局，他頭戴安全帽，身穿黑色上衣、卡其色長褲，不過由於他被警方押著走，所以面對記者詢問無法回應。