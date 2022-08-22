傳夏立言26日見劉結一、張志軍　 國民黨：未特別要求安排





▲國民黨副主席夏立言。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對陸委會證實國民黨副主席夏立言將於26日在上海會面國台辦主任劉結一及海協會長張志軍，國民黨今（22）日晚間表示，他們並未特別要求安排，且此行並沒有任何政治性目的，媒體報導26日將見到特定陸方官員，並非事實。

國民黨副主席夏立言一行於8月21日下午結束廈門行程後，立即搭機前往廣東，並於22日分別於廣州、東莞、深圳等台人聚居地，安排與當地台師、台生、台商、台胞座談，行程十分緊湊。

國民黨表示，今日完成三場座談會中，全國台企聯榮譽會長郭山輝以及多數的台商皆強力表達這幾年來，由於疫情阻隔、兩岸政策規定又多有不同的緣故，台胞在大陸像是無家可歸的小媳婦，孤苦無依沒有娘家人的關心，想回趟娘家，金錢、時間成本都不是一般小老百姓能夠承擔的，所以很多台胞都多年未能回台。此次夏立言、率團來訪，他們皆認為來對了，不能因為有點異見就打退堂鼓，更應該常來關心、鼓勵、支持在大陸的台商、台胞、台生，協助轉達需求與心聲，讓在陸台灣人可以擁有強大的靠山。

東莞台協會長吳勝豐會長表示，廣東省各方面的條件都十分優越，從兩岸開放以來就成為許多台胞前往大陸發展、以及台商投資廠家聚集的首選之地，廣東地區更有近30萬名台胞長期居住，東莞台商子弟學校、東莞台心醫院更是因應台胞需求所設立的。可是新冠疫情發生至今，廣東這麼重要的地方，卻沒有任何一個直航航點。廣東地區的台協會長曾多次連署請求海基會協處增開航點，然海基會多次以對岸「已讀不回」加以推託。因此強烈建議兩岸應儘速恢復溝通、加開航點，除了往來便利性與需求的必要性外，更可使兩岸家庭團聚，緊急醫療得以獲得援助。

此外，於座談會中，在大陸教書的台師和求學的台生都則認為，兩岸交流應是雙向的，兩岸的年輕朋友若能在同一個校園中共同求學、相互切磋，有相處的時間跟機會，就能建立很好的情感與交流，較能避免陌生、誤解、誤會及將來可能的誤判。因此不管是台生赴陸求學還是鼓勵陸生來台就讀，都將有助於兩岸和平發展。

夏立言表示，隔離管制措施和兩岸關係不睦，已經讓在廣東的30萬台胞承受許多不必要的成本和壓力，深刻感受到他們過去兩年多來真的是非常辛苦。夏立言也重申，國民黨希望廣東相關單位能協助解決兩岸交流過程中所衍生的種種問題，以確保台商及台灣居民的權益，與促進兩岸人民的民生福祉。並也將會把台灣人民提出的陳情與問題妥適的反應給各個相關機關，協助獲得合理解決。

國民黨指出，夏立言一行此次赴大陸訪問，最主要的目的正是去關懷聆聽包括台商、台生與在大陸工作與生活的台灣人民。同時把他們的問題反映給兩岸的政府。到目前為止，行程都很顺利，也聽到許多久違的聲音。在來大陸之前，夏向陸委會報備的資料中，曾經提及可能會見到大陸負責兩岸事務的相關主管人員，然而沒有辦法確定會見到哪一位，是因為我方並沒有特別要求安排，且此行並沒有任何政治性目的，目前有台灣媒體報導26號將見到特定陸方官員，並非事實。