殺警狂徒林信吾「逃亡17hrs路線曝」！落網時還有一發子彈已上膛

▲林信吾連殺2警，今凌晨於新竹落網。（圖／記者黃彥傑攝）

記者莊智勝／台南報導

台南市員警曹瑞傑、凃明誠昨(22日)追查一起機車竊案時，遭到嫌犯林信吾持刀割喉殺害，林嫌在逃亡17小時後，於凌晨4時許在新竹落網。台南市警察局局長方仰寧今早召開記者會，公開林信吾逃亡路線，最後在警方跨縣市合作下，終於在新竹逮捕林嫌；驚悚的是，林嫌落網當時手槍內還有一發子彈已上膛，幸在優勢警力的壓制下未釀成傷亡。

方仰寧表示，林信吾犯下殺警案，立即騎著贓車逃跑，並將機車棄置在土城高中，接著搭計程車離開，轉公車後再次搭上計程車到火車站，並搭火車北上到新營，偷了另輛機車後，前往新營一家便利商店行搶，得手7000元，隨後再搭白牌車到高雄九如交流道下，轉搭客運前往新竹。

方仰寧表示，警方掌握，林信吾買的客運票是單程車票，當下立即通報署長黃明昭，並調度新竹市、刑事局警力，前往新竹站部署進行圍捕。警方為了不傷及同車的乘客、避免無辜民眾淪為人質，因此過程中保密到家，當林嫌毫無戒備地走下車後，優勢警力立即蜂擁而上，當場將其逮捕歸案。

警方事後清查，發現林信吾搶走的凃明誠配槍，扣除雙方扭打時開的6發外，另外18發子彈都未短少，24發子彈全數到位，林信吾並未在他處犯下槍案；但驚悚的是，警方逮捕林嫌時，發現槍內有一發子彈已經上膛，幸在優勢警力的壓制下林嫌完全沒有時間反應，順利落網。

方仰寧說，林信吾會搭客運到新竹沒有特別目的，根據他初步供述，完全就是漫無目標，只想著離開台南就好。

方仰寧痛斥，林信吾十分狡猾，逃亡過程中不斷變換交通工具，刻意製造斷點，造成警方偵查困難，幸最終仍串聯跡證，順利將其逮捕，在林嫌落網後，警方沒有一絲喜悅，心情仍然沉重，後續將持續釐清跡證，有進一步結果，會向社會大眾交代。

▼台南市警察局局長方仰寧。（圖／記者黃國霖攝）