醫學院噁教授盯女學生胸部　問：為何穿這樣？下秒掀衣捏腰間肉

▲某醫學院1名羅姓教授遭投訴兼任系所主任時，利用單獨討論課業機會，故意對女研究生進行言語及肢體騷擾。（資料圖／記者崔至雲攝）

記者黃宥寧／台北報導

某醫學院研究所羅姓教授兼所長，遭控對女學生掀衣撫腰，甚至還盯著對方胸部說「身材很好」，以打氣為由正面環抱，更以延畢做威脅，受害女學生舉報狼師惡行後，校方認定羅構成性騷擾，北市府也對羅裁罰3萬元。羅不服處分提起行政訴訟，法院認裁罰有理，判羅敗訴。至於利用權勢猥褻部分，士林地檢署調查後認定他犯行明確，將他提起公訴。

起訴指出，研究生小綺（化名）就讀醫學院研究所期間，羅男於2018年4月某日，在會議室內假裝關心，先以手先開她左側衣角、露出腹部，小綺察覺後夾住衣服，羅卻將手放在她側腰，來回撫摸；同年某日，羅男故技重施在實驗室，以打氣為由，正面環抱小綺猥褻得逞，小綺事後勇揭發此事。

檢察官調查時，小綺出庭表示，羅男將她衣服掀起接著撫側腰以壓式來回至少10幾秒，她嚇壞以震驚語氣叫「老師」但講不出叫「住手」2字，但她認為羅男看得出她當下驚慌失措的表情，小綺也接著指出，羅男二次在實驗室侵犯，先是以眼神對她身體上下移動，她來不及反應，就遭羅男正面摟住，期間約10幾秒，她試圖推開，卻推不開，但也不敢以言語制止，最後只好以身體推開。

▲羅姓教授寫給女學生的道歉信，其內容卻疑在檢討女學生。（資料圖／人本教育基金會提供）

而郭姓同學出庭作證時表示，有聽過小綺曾說被羅男身體碰觸，在會議室內被掀起，伸手摸腰間肉時還把肉捏起；小綺在講案發過程時，表情都是相當驚慌失措，但小綺向他說想先選擇忍氣吞聲，等畢業再處理，因為羅男會提到要延畢，雖然都是以開玩笑口吻，但小綺仍感到相當有壓力。

另名黃姓同學說，先前確曾聽過小綺講述羅男在會議室內，以手撫摸其腰，且在其他時間聽聞小綺對羅男相當反感，再者羅男確實會以權勢壓迫他人的習慣；林姓同學說，羅男碰觸到小綺時，小綺有向他訴苦，甚至指出有一次在會議室，小綺穿著運動內衣跟白色罩衫，羅男卻問小綺為何穿這樣，下秒直接掀開她的衣服。

檢方根據小綺提供案發時所穿著衣物照片、同學證述、北市府性騷擾決議書等，依利用權勢猥褻罪將羅男提起公訴。

士林地院先前開審理庭時，因全案屬妨害性自主案件，不公開審理，無法進入旁聽，羅庭訊結束後，在法庭外神色緊張與律師討論案情，律師則不斷安撫他，他疑深怕被認出身分，不斷將鴨舌帽壓低，更疑看見記者，留在法院內一段時間才離去，猥褻案目前仍在審理中。

另一方面，受害學生2020年6月19由人本教育基金會、立委陪同出面控訴狼師惡行，要求教評會解聘該教授、全面清查受害者。國防醫學院則發布新聞稿表示，校方已召開教評會，決議解聘該師、且三年內不得再接受聘任；校方認定羅男成立性騷擾，經台北市政府裁罰共3萬元，羅男提告抗罰，今年5月台北地院認定裁罰無誤，判羅男敗訴，可上訴。