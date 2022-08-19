　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

醫學院噁教授盯女學生胸部　問：為何穿這樣？下秒掀衣捏腰間肉

▲▼ 北部軍校教授摸學生大腿、掀衣性騷擾 。（圖／記者崔至雲攝）

▲某醫學院1名羅姓教授遭投訴兼任系所主任時，利用單獨討論課業機會，故意對女研究生進行言語及肢體騷擾。（資料圖／記者崔至雲攝）

記者黃宥寧／台北報導

某醫學院研究所羅姓教授兼所長，遭控對女學生掀衣撫腰，甚至還盯著對方胸部說「身材很好」，以打氣為由正面環抱，更以延畢做威脅，受害女學生舉報狼師惡行後，校方認定羅構成性騷擾，北市府也對羅裁罰3萬元。羅不服處分提起行政訴訟，法院認裁罰有理，判羅敗訴。至於利用權勢猥褻部分，士林地檢署調查後認定他犯行明確，將他提起公訴。

起訴指出，研究生小綺（化名）就讀醫學院研究所期間，羅男於2018年4月某日，在會議室內假裝關心，先以手先開她左側衣角、露出腹部，小綺察覺後夾住衣服，羅卻將手放在她側腰，來回撫摸；同年某日，羅男故技重施在實驗室，以打氣為由，正面環抱小綺猥褻得逞，小綺事後勇揭發此事。

檢察官調查時，小綺出庭表示，羅男將她衣服掀起接著撫側腰以壓式來回至少10幾秒，她嚇壞以震驚語氣叫「老師」但講不出叫「住手」2字，但她認為羅男看得出她當下驚慌失措的表情，小綺也接著指出，羅男二次在實驗室侵犯，先是以眼神對她身體上下移動，她來不及反應，就遭羅男正面摟住，期間約10幾秒，她試圖推開，卻推不開，但也不敢以言語制止，最後只好以身體推開。

▲▼ 。（圖／人本教育基金會提供）

▲羅姓教授寫給女學生的道歉信，其內容卻疑在檢討女學生。（資料圖／人本教育基金會提供）

而郭姓同學出庭作證時表示，有聽過小綺曾說被羅男身體碰觸，在會議室內被掀起，伸手摸腰間肉時還把肉捏起；小綺在講案發過程時，表情都是相當驚慌失措，但小綺向他說想先選擇忍氣吞聲，等畢業再處理，因為羅男會提到要延畢，雖然都是以開玩笑口吻，但小綺仍感到相當有壓力。

另名黃姓同學說，先前確曾聽過小綺講述羅男在會議室內，以手撫摸其腰，且在其他時間聽聞小綺對羅男相當反感，再者羅男確實會以權勢壓迫他人的習慣；林姓同學說，羅男碰觸到小綺時，小綺有向他訴苦，甚至指出有一次在會議室，小綺穿著運動內衣跟白色罩衫，羅男卻問小綺為何穿這樣，下秒直接掀開她的衣服。

檢方根據小綺提供案發時所穿著衣物照片、同學證述、北市府性騷擾決議書等，依利用權勢猥褻罪將羅男提起公訴。

士林地院先前開審理庭時，因全案屬妨害性自主案件，不公開審理，無法進入旁聽，羅庭訊結束後，在法庭外神色緊張與律師討論案情，律師則不斷安撫他，他疑深怕被認出身分，不斷將鴨舌帽壓低，更疑看見記者，留在法院內一段時間才離去，猥褻案目前仍在審理中。

另一方面，受害學生2020年6月19由人本教育基金會、立委陪同出面控訴狼師惡行，要求教評會解聘該教授、全面清查受害者。國防醫學院則發布新聞稿表示，校方已召開教評會，決議解聘該師、且三年內不得再接受聘任；校方認定羅男成立性騷擾，經台北市政府裁罰共3萬元，羅男提告抗罰，今年5月台北地院認定裁罰無誤，判羅男敗訴，可上訴。

►安全又聰明的「指靜脈智慧保險箱」8990元！存放貴重物品最方便

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
人氣手搖飲「買1送1」來了　限時8天
直播妹掀背心「忘了裡面沒穿」　雙球彈出崩潰了
鳳飛飛逝世10週年　「最深愛的男人」首度露面了！
上班水喝太少！茶、咖啡越喝越渴　營養師揭妙招
快訊／竹科大廠高階主管「在家種大麻」　用心研究每天強光照射
震撼彈！羅力要離隊　富邦悍將改找新洋砲
「豬仔」求助更慘！10男1女慘遭凌虐爆血　最年輕僅18歲
柬埔寨受害者曝「小黑屋殘忍真相」！聽到音樂聲就知出事了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

告白女控遭SM硬上6次拍性愛片　真相竟是「剩女的復仇」下場曝

警察杯杯權威發言：有「私人援救」管道　就是你跟犯罪集團有私交

批蘇嘉全訪印尼「做私人生意」　名律師不服判賠20萬要上訴

快訊／竹科大廠高階主管「在家種大麻」　用心研究每天強光照射

新法上路5個月！全台「酒駕累犯高清照」公布383人　這縣市最多

可惡！把40台人騙到柬埔寨販賣　3人蛇成員遭羈押當好命豬仔

超商搭訕弱智女「騙上摩鐵性侵」　稱罹思覺失調...惡男判4年

送32萬鑽戒換見面！痴情男遇愛情騙子　警怒斥缺德…他心碎夢醒

快訊／簡直就公路飛彈！大貨車國3失控翻覆　駕駛竟滿身酒味

法務部內政部共同打擊人口販運集團　法務部：被告111人羈押37人

丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...

艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

余苑綺經紀人緊張證實「狀況不樂觀」　全家直奔醫院…余祥銓急取消通告

女兒不想吃飯用奶音撒嬌　狂喊「我愛你」爸被攻陷

超諷刺！心存善念不害人　得知女兒是人蛇首腦淚崩

孩童鞋子意外掉進圍欄 暖心大象竟幫撿起歸還

台鐵惡霸男帶兒硬佔位　嗆列車長「妳惹不起」

告白女控遭SM硬上6次拍性愛片　真相竟是「剩女的復仇」下場曝

警察杯杯權威發言：有「私人援救」管道　就是你跟犯罪集團有私交

批蘇嘉全訪印尼「做私人生意」　名律師不服判賠20萬要上訴

快訊／竹科大廠高階主管「在家種大麻」　用心研究每天強光照射

新法上路5個月！全台「酒駕累犯高清照」公布383人　這縣市最多

可惡！把40台人騙到柬埔寨販賣　3人蛇成員遭羈押當好命豬仔

超商搭訕弱智女「騙上摩鐵性侵」　稱罹思覺失調...惡男判4年

送32萬鑽戒換見面！痴情男遇愛情騙子　警怒斥缺德…他心碎夢醒

快訊／簡直就公路飛彈！大貨車國3失控翻覆　駕駛竟滿身酒味

法務部內政部共同打擊人口販運集團　法務部：被告111人羈押37人

告白女控遭SM硬上6次拍性愛片　真相竟是「剩女的復仇」下場曝

「美國隊長」早就不是處男了！浩克說溜嘴　本尊道歉：我是被逼的

爸爸曾與《超人力霸王》有淵源　齋藤工拿到劇本震驚蓋上

許富凱無奈宣布壞消息　嘆：計畫趕不上變化

友達34吋曲面AmLED顯示面板奪中科創新獎　減少殘影、卡頓頻率

天津台博會20日舉辦　鼎泰豐、統一等上百台企參與

帥兒英勇衝火海救人　方馨門外心急呼喚：快回來

陳怡珍關心自備環保杯優惠政策　請環保局加強宣導

慧洋上半年EPS9.30元創新高　因逾半數船舶為固定租約全年EPS上看15元

秋季最大TTE旅展！國旅一日遊299元起　天天抽免費台灣－香港機票

機車男手放禁忌部位　後座女伴抖不停！

社會熱門新聞

女女配偶被騙赴柬　做到流產仍要上工

艾成墜樓扶手凹、地磚破　王瞳恐面臨求償修復

「心機高中生」成小蛇頭　拐騙2好友飛柬埔寨

即／開車進地下室「猛撞牆壁」！　基隆男送醫搶救亡

正妹控被性侵2次　他洗事後澡成無罪關鍵

疑捲入黑工案！　苗縣府勞青處副處長涉貪遭收押

台男赴柬埔寨遭退貨！雙腳被被痛打潰爛

知名綜藝主持涉性侵　噁問：被X會叫成怎樣

2女手持「飛金邊單程機票」！起飛前一刻想通了

男大生砸24000嫖妓用3千打槍　結果GG

大二女被騙「過年回家」母聽完淚崩

現任校長爆性侵！台中房思琪父後悔

台南某私校一聲巨響！高三生玩模型手榴彈氣爆出包

回敬酒沒禮貌　21歲男一刀殺了他

更多熱門

相關新聞

遭前男友闖屋硬上　她唇語說2字房東看懂了

遭前男友闖屋硬上　她唇語說2字房東看懂了

北市黃姓男子不滿被分手，竟趁前女友小文（化名）倒垃圾沒關大門偷潛入，更暴力脫褲硬上得逞。小文被蹂躪完後，剛好房東進來，她以手勢、唇語求救，警方火速到達現場處理。隔月跟蹤騷擾防制法上路，黃男藐視法令再度闖入，讓小文決定提告跟騷法，警方到場依現行犯將黃逮捕，院方裁定收押。士林地檢署偵結，依加重強制性交罪提起公訴。

以論文門為契機　反省研究所教育

以論文門為契機　反省研究所教育

對女大生吻胸舔私處！狼教授賠百萬換緩刑

對女大生吻胸舔私處！狼教授賠百萬換緩刑

國立大學教授涉圍標撈百萬　深夜移送畫面曝

國立大學教授涉圍標撈百萬　深夜移送畫面曝

淫教授問「可以進去嗎」　女學生留精液提告

淫教授問「可以進去嗎」　女學生留精液提告

關鍵字：

女學生研究所國防醫學院教授妨害性自主利用權勢猥褻罪

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺手比「讓我走」網心疼　醫：放手是最後的愛

柬埔寨賭場囚禁　「60豬仔」破門竄出暴動畫面曝

客機高空失聯！竟因「2機師睡死」忘記降落

爸媽過世留44萬！銀行堅持本人領

女女配偶被騙赴柬　做到流產仍要上工

心碎！　艾成媽親筆信曝光

艾成墜樓扶手凹、地磚破　王瞳恐面臨求償修復

王瞳開口了　教友曝艾成夫妻婚後互動

才2天就外流！閃亮亮含淚問「為甚麼？」　網超心疼

女兒在南科工作　被騙去柬埔寨「失聯6個月」

外交部「3月新聞稿」被挖出　他愣：真誇張

「心機高中生」成小蛇頭　拐騙2好友飛柬埔寨

轟Bump憑什麼罵外交部　她被掀民進黨背景秒刪文

說好開房錢AA分「男友竟欺騙」！妹子怒：我付全額

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

更多

最夯影音

更多
丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...

丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...
艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面