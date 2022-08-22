勇警殉職！凃明誠母哭斷腸「我兒子還年輕」　黃偉哲眼眶紅　

記者林悅、黃彥傑、蔡怡萍／台南報導

台南市安南區北汕尾三路22日上午，2名員警疑似追緝竊盜陳姓通緝犯時遭襲擊，其中一人頸部被割出長達20公分的撕裂傷，36歲員警凃明誠、27歲曹瑞傑均傷重不治，台南市長黃偉哲也趕至安南醫院關心，凃姓員警的母親已哭到聲嘶力竭，痛心不已，也讓黃偉哲不忍紅了眼眶。

▲2警遭割喉殉職，台南市長黃偉哲抵達安南醫院慰問家屬。（圖／台南電視台提供，下同）



殉職員警凃明誠與曹瑞傑分別送往送往安南醫院與奇美醫院，稍早凃媽媽在員警陪同下抵達安南醫院，痛哭走入醫院，台南市長黃偉哲也趕到醫院關心，抵達時眉頭緊鎖快步走入醫院，急診室內迴盪著凃媽媽哀戚的哭喊聲，向黃偉哲哭訴兒子還年輕，卻發生這種事，黃偉哲也不禁紅了眼眶，但在現場沒有多做說明，只下令全力追緝兇嫌，並從優撫卹家屬處理後事。

稍早安南醫院發言人蘇翔主秘說明凃明誠傷勢，傷患抵達醫院時已無生命跡象，急救後仍是回天乏術。初步看凃明誠頸部有大面積撕裂傷、右側氣血胸的情況，但頸動脈沒有被割斷，不過詳細死因仍要交給法醫做判定。

36歲的警員凃明誠未婚，警察專科學校第23期（二專）畢業，歷任前臺北縣政府警察局、新北市政府警察局樹林分局警員，眷居於臺南市關廟區，105年10月24日調任台南警局第二分局民權派出所服務迄今。

▲員警凃明誠的媽媽在員警陪同下到醫院。（圖／記者陳宏瑞攝）