台南2警殉職游錫堃怒「一定要判死」　徐國勇：全國民眾想法一樣

▲台南2警追逃犯，1人遭割頸20公分殉職。（圖／民眾提供）

記者呂晏慈／台北報導

台南市2名警員22日上午在安南區北汕尾三路追捕一名逃犯，但2警命危雙亡，其中一名遭割頸，傷勢嚴重。立法院長游錫堃批，「這樣一定要判死刑，不應該殺警察！」內政部長徐國勇下午在台南受訪也說，全國民眾的想法應該跟這個想法都是一樣的。

徐國勇今天下午與警政署長黃明昭搭乘高鐵站趕赴台南，他在高鐵站受訪被媒體問及，游錫堃受訪稱「應該判死」等語，徐國勇怎麼看？徐說，院長的心情非常沈重，非常氣憤，「我也極為氣憤」，全國民眾的想法應該跟這個想法都是一樣的，實在是人神共憤，他要對犧牲員警家屬表達最大哀悼。

此外，徐國勇受訪時也表示，很遺憾今天發生這起殺人事件，對於這些殺害者，天理不容、人神共憤，他已責成警政署務必立即緝兇，現在有1把槍、20幾發的子彈被他取走，顯然這名殺警的嫌犯還擁有槍械，要請警政署請所有警察同仁們緝兇時要注意自身安全，「若有反抗，我們大膽使用槍械，絕不客氣！」

徐國勇說，對於兩位員警犧牲，「兩位員警都比我的孩子還要年輕，所以我非常的沈重」，也對家屬表達最大哀悼，請所有警察同仁務必全員動起來，立即將殺警嫌犯繩之以法，並感謝所有員警維護社會治安，包括柬埔寨等相關案子，都非常辛苦。

▲游錫堃今天受訪稱「一定要判死刑」。（圖／記者徐文彬攝）

▲內政部長徐國勇。（資料照／記者林悅翻攝）